Сборная Россия назвала состав на поединок с Финляндией

Сборная России
ФХР
Сборная России:
Аскаров (Ахтямов),
Чайка — Седов, Афанасьев — Хуснутдинов — Подколзин;
Мухамадуллин — Чистяков, Грошев — Сафонов — Чинахов;
Кирсанов — Шеховцов, Грицюк — Бардаков — Амиров;
Бычков, Спиридонов — Башкиров — Алалыкин, Злодеев.
Встреча состоится в Хельсинки 5 ноября и начнется в 19:30 по московскому времени
🏒 Cостав национальной сборной России на первый матч Кубка Карьяла против Финляндии: https://t.co/GXtIK601GG#снамироссия pic.twitter.com/wtQRi711QO— Хоккей России (@russiahockey) November 5, 2020