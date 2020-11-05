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    Сборная Россия назвала состав на поединок с Финляндией

    Хоккей Сборная России Евротур Кубок Карьяла Сборная Финляндии
    Объявлен состав сборной России на матч «Кубка Карьяла» против национальной команды Финляндии.

    Сборная России
    Сборная России

    Сборная России:

    Аскаров (Ахтямов),
    Чайка — Седов, Афанасьев — Хуснутдинов — Подколзин;
    Мухамадуллин — Чистяков, Грошев — Сафонов — Чинахов;
    Кирсанов — Шеховцов, Грицюк — Бардаков — Амиров;
    Бычков, Спиридонов — Башкиров — Алалыкин, Злодеев.

    Встреча состоится в Хельсинки 5 ноября и начнется в 19:30 по московскому времени

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