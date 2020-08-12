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    НХЛ. Пять овертаймов «Тампы» и «Коламбуса», голы Гурьянова и Радулова

    За океаном стартовал первый раунд Кубка Стэнли

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    Хоккеисты «Тампы»
    Хоккеисты «Тампы»
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    В сильнейшей хоккейной лиге мира прошли первые матчи первого раунда Кубка Стэнли.

    «Тампа-Бэй» — «Коламбус» 3:2 ОТ

    Хоккеисты «Тампы» в первом матче первого раунда Кубка Стэнли обыграли «Коламбус» со счетом 3:2 ОТ (1:1, 0:1, 1:0, 1:0).

    В составе «Блю Джэкетс» отличились Пьер-Люк Дюбуа и Оливер Бьоркстранд.

    «Лайтнинг» ответили точными бросками Брэйдена Пойнта и Янни Гурда. Пойнт стал автором победной шайбы, которую он забросил в пятом овертайме.

    Защитник «Тампы» Михаил Сергачев отметился голевой передачей, его партнер форвард Никита Кучеров сделал два ассиста.

    Кубок Стэнли. Первый раунд
    «Тампа-Бэй» — «Коламбус» — 3:2 ОТ (1:1, 0:1, 1:0, 1:0)
    Голы: Дюбуа — 4 (бол., Тексье, Джонс), 2:39 — 0:1. Пойнт — 2 (Кучеров, Хедман), 6:27 — 1:1. Бьоркстранд — 1 (Дюбуа, Кукан), 39:12 — 1:2. Гурд — 1 (Макдона, Коулман), 40:23 — 2:2. Пойнт — 3 (Кучеров, Сергачев), 150:27 — 3:2Вратари: Василевский — КорписалоШтраф: 10 — 8Броски: 88 (14+13+14+47) — 63 (6+10+10+37)

    Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу «Тампы».

    «Тампа-Бэй» — «Коламбус» 3:2 ОТ

    «Даллас» — «Калгари» 2:3

    «Даллас» потерпел поражение от «Калгари» в матче первого раунда Кубка Стэнли — 2:3 (0:2, 2:1, 0:0).

    Победители отметились дублем Диллона Дюбе и голом Расмуса Андерссона.

    В составе «Старс» шайбы забросили Денис Гурьянов и Александр Радулов.

    Кубок Стэнли. Первый раунд
    «Даллас» — «Калгари» — 2:3 (0:2, 2:1, 0:0)
    Голы: Дюбе — 2 (бол., Лучич, Баклунд), 10:54 — 0:1. Дюбе — 3 (Густафссон, Форборт), 18:02 — 0:2. Гурьянов — 1 (Хейсканен, Олексяк), 30:52 — 1:2. Бенн — 1 (Линделл), 31:01 — 2:2. Андерссон — 2 (Хэнифин), 36:01 — 2:3Вратари: Худобин — ТэлботШтраф: 7 — 9Броски: 26 (7+11+8) — 26 (12+7+7)

    Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу «Калгари».

    «Даллас» — «Калгари» 2:3

    «Вегас» — «Чикаго» 4:1

    «Вегас» победил «Чикаго» со счетом 4:1 в матче первого раунда плей-офф НХЛ.

    В составе победителей дубль оформил Райлли Смит. Также отличились Ши Теодор и Уильям Каррье. У «Блэкхокс» шайбу забросил Давид Кемпф.

    Кубок Стэнли. Первый раунд
    «Вегас» — «Чикаго» — 4:1 (0:0, 2:1, 2:0)
    Голы: Теодор — 3 (Смит, Мартинес), 27:22 — 1:0. Каррье — 2 (Ривз, Руа), 29:39 — 2:0. Кемпф — 1 (мен., Саад), 30:51 — 2:1. Смит — 1 (Маршессо), 43:32 — 3:1. Смит — 2 (Маршессо), 48:14 — 4:1Вратари: Ленер — КроуфордШтраф: 4 — 4Броски: 33 (9+12+12) — 20 (5+9+6)

    «Вегас» повел в серии со счетом 1-0. 0

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