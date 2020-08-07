«Айлендерс» обыграл «Флориду» и вышел в первый раунд Кубка Стэнли

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Энтони Бовиллье (12-я и 16-я минуты), Брок Нельсон (29), Мэтью Барзал (51) и Жан-Габриэль Пажо (59).
У «Пантерз» точным броском отличился Майк Хоффман (19).
«Айлендерс» стал третьим клубом, который пробился в первый раунд Кубка Стэнли через сито квалификационных серий.
Ранее успеха добились «Каролина», обыгравшая «Рейнджерс» (3-0), и «Калгари», оказавшийся сильнее «Виннипега» (3-1).
НХЛ. Плей-офф. Квалификационный раунд
«Флорида» — «Айлендерс» — 1:5 (1:2, 0:1, 0:2)
Голы: Бовилье — 2 (Бэйли, Нельсон), 11:32 — 0:1. Бовилье — 3 (Барзал, Пулок), 15:10 — 0:2. Хоффман — 3 (бол., Юбердо, Барков), 18:41 — 1:2. Нельсон — 2 (бол., Бэйли, Тэйвз), 28:01 — 1:3. Барзал — 1 (Эберле), 50:34 — 1:4. Пажо — 3 (п.в., Комаров), 57:17 — 1:5Вратари: Бобровский (55:48 — 57:17, 59:29) — ВарламовБроски: 25 (8+6+11) — 38 (16+15+7)Штраф: 6 — 10