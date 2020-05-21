«Авангард» и «Кузня» заключили договор о сотрудничестве

Омский «Авангард» и новокузнецкий «Металлург» заключили договор о сотрудничестве в сезоне 2020/21.

Соглашение предусматривает возможность командировки в состав «Кузни» игроков из системы «Авангарда».

«Сотрудничество с "Авангардом" представляется выгодным для нашего клуба во всех отношениях. "Авангард" — один из топ-клубов КХЛ, в системе которого собрано много перспективных хоккеистов. Некоторые из них и в интересах "Металлурга", и "Авангарда", в предстоящем сезоне получат игровую практику в Новокузнецке.

Так что, вполне вероятно, наши болельщики в новом чемпионате в матчах за "Металлург" увидят хоккеистов, имеющих большой потенциал, который, не исключено, игроки в полной мере раскроют как раз в "Металлурге", как это было в свое время с нападающим Кириллом Семеновым, сейчас являющимся лучшим бомбардиром омичей», — сказал генеральный менеджер «Металлурга» Дмитрий Корягин. 0