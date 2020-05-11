Сборная России на ЧМ-2021 проведет все матчи в Минске, а не Риге

Международная федерация хоккея (ИИХФ) поменяет местами сборные России и Канады в группах на ЧМ-2021, который должен пройти с 7 по 23 мая в Белоруссии и Латвии.

«Решение о том, что сборные Канады и России поменяют местами, фактически, принято. Переговоры со всеми заинтересованными сторонами прошли, возражений ни от кого не поступило.

Официально решение утвердят на следующей неделе и, если потребуется, формально закрепят на конгрессе ИИХФ 10 июня.

Таким образом, сборная России все матчи группового этапа проведет в Минске», — сообщил источник «РИА Новости».

Изначально сборная России должна была сыграть в Риге в группе В. Теперь в группе А сыграют Россия, Швеция, Чехия, Германия, Словакия, Дания, Великобритания и Белоруссия.

В группе B встретятся команды Канады, США, Финляндии, Швейцарии, Латвии, Норвегии, Италии и Казахстана. 0