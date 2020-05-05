Кудашов: Зуб — это продукт системы СКА

Главный тренер СКАоценил прогресс бывшего защитника питерского клуба

«Артем вырос в мастерстве. Прибавил и в технике броска, и в выборе позиции, да и за столько лет в СКА и сборной стал лидером.

Как и многие игроки, которые в СКА доросли до уровня национальной сборной — он продукт системы клуба, планомерного развития.

Среднее игровое время Артема в СКА неуклонно росло из сезона в сезон и с 14 минут дошло до 20.

При 6 лишних минутах на площадке ты не только можешь обороняться, но и бросать по воротам, принимать участие в атакующих действиях.

При этом наша система игры позволяет защитникам регулярно ходить вперед. Не стоит забывать, что и сама игра любого современного защитника высокого уровня уже давно стала такой», — сказал Кудашов пресс-службе КХЛ.

1 мая Зуб подписал контракт с «Оттавой». В минувшем сезоне он набрал 22 (13+9) очка в 57 играх при показателе полезности «+35». Зуб дебютировал в КХЛ в 2014 году в «Амуре». 0