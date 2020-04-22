НХЛ может провести драфт-2020 до возобновления сезона

рассматривает возможность проведения драфта-2020 до возобновления сезона, сообщил инсайдер TSN Пьер Лебрюн.

«По словам Билла Дэйли, в НХЛ обсуждали множество различных вариантов. Один из них — провести драфт в июне до возможного возобновления сезона.

Есть некоторые очевидные сложности с этим — порядок выбора, условные пики и так далее. Но это обсуждается как вариант.

Если драфт состоится в июне, то будет проходить удаленно, а не на арене. Опять же, ничего не решено, обсуждение продолжается», — заявил Лебрюн.

По мнению журналиста ESPN Грега Вышински, такой сценарий сделает невозможным обмены в день драфта. Главным фаворитом церемонии называется канадский нападающий «Римуски» Алексис Лафренье. 0