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    «Трактор» дома победил «Магнитку»

    Хоккей КХЛ Трактор Металлург Мг Прогнозы на КХЛ
    Челябинский «Трактор» одержал домашнюю победу над магнитогорским «Металлургом» (2:1) в рамках регулярного матча КХЛ.

    «Трактор»
    «Трактор»

    В составе победителей шайбами отметились Егор Фатеев (15-я минута) и Виталий Меньшиков (30).

    За «Магнитку» результативным броском отличился Брендон Козун (53).

    «Металлург» завершил регулярный сезон на седьмой строчке в Восточной конференции, набрав 65 очков. В первом раунде плей-офф магнитогорцы сыграют с «Барысом».

    «Трактор» финишировал на последнем, 12-м месте (56).

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Трактор» (Челябинск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)
    Голы: Фатеев — 5 (Тридчиков), 14:21 — 1:0. Меньшиков — 1, 29:52 — 2:0. Козун — 9 (Рожков, Матушкин), 52:30 — 2:1Вратари: Федотов — Носов (58:45 — 59:24, 59:32)Броски: 26 (10+7+9) — 22 (2+10+10)Штраф: 4 — 10
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