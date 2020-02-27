«Трактор» дома победил «Магнитку»

В составе победителей шайбами отметились Егор Фатеев (15-я минута) и Виталий Меньшиков (30).
За «Магнитку» результативным броском отличился Брендон Козун (53).
«Металлург» завершил регулярный сезон на седьмой строчке в Восточной конференции, набрав 65 очков. В первом раунде плей-офф магнитогорцы сыграют с «Барысом».
«Трактор» финишировал на последнем, 12-м месте (56).
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Трактор» (Челябинск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)
Голы: Фатеев — 5 (Тридчиков), 14:21 — 1:0. Меньшиков — 1, 29:52 — 2:0. Козун — 9 (Рожков, Матушкин), 52:30 — 2:1Вратари: Федотов — Носов (58:45 — 59:24, 59:32)Броски: 26 (10+7+9) — 22 (2+10+10)Штраф: 4 — 10