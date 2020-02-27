«Ак Барс» «всухую» проиграл «Автомобилисту»

Казанский клуб сохраняет первое место на Востоке
«Ак Барс»
У гостей по шайбе забросили Джефф Плэтт, Найджел Доус и Ефим Гуркин.
Хозяева имеют 93 очка и сохраняют первую строчку. У «Автомобилиста» 78 очков. Команда располагается на четвертой строчке рейтинга Восточной конференции.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Ак Барс» (Казань) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)
Голы: Плэтт — 12 (мен.), 5:50 — 0:1. Доус — 20 (бол., Секстон, Мэйсек), 20:34 — 0:2. Гуркин — 3 (бол., Доус, Холланд), 58:54 — 0:3Вратари: Рейдеборн (58:17 — 58:36) — КоваржШтраф: 20 — 14Броски: 43 (9+21+13) — 23 (7+10+6)