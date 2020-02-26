Болгария отказалась принимать юниорский ЧМ из-за коронавируса

Федерация хоккея Болгарии отказалась проводит на территории страны юниорский чемпионата мира среди игроков до 18 лет в группе В второго дивизиона.

Об этом пишет болгарское издание «Монитор».

Турнир должен был проходить в Софии с 23 по 29 марта. Первоначально местом проведения первенства был выбран Китай, но затем из-за опасности распространения вируса организаторы перенесли матчи в европейскую страну.

Теперь они прислушались к мнению кризисного штаба по борьбе с заболеванием, который настаивает на отмене всех массовых мероприятий в закрытых помещениях, в том числе спортивных соревнований.

В соревнованиях в Софии должны были принять участие сборные Болгарии, Австралии, Хорватии, Голландии и Испании. 0