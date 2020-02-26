«Амур» завершил регулярный чемпионат разгромной победой над «Барысом»

«Амур» — «Барыс»
ХК «Амур»
Хозяева одержали разгромную победу со счетом 5:0.
Хет-триком в составе победителей отметился Вячеслав Ушенин.
«Амур» (62 очка) финишировал девятым в таблице Восточной конференции. «Барыс» (84 очка) — на второй позиции.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Амур» (Хабаровск) — «Барыс» (Нур-Султан) — 5:0 (2:0, 0:0, 3:0)
Голы: Вяч. Ушенин — 7 (Кузнецов), 14:48 — 1:0. Вяч. Ушенин — 8 (Язьков, Витасек), 16:30 — 2:0. Т. Зогорна — 11 (Витасек, Корягин), 45:23 — 3:0. Йордан — 7 (Язьков), 48:27 — 4:0. Вяч. Ушенин — 9 (Вл. Ушенин, Кузнецов), 59:47 — 5:0Вратари: Аликин — КудрявцевШтраф: 6-6Броски: 35 (10+19+6) — 31 (9+12+10)