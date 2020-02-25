«Динамо» — «Трактор»: счет матча 3:2 ОТ, обзор голов

Московскоев домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграло— 3:2 ОТ (0:1, 2:0, 0:1, 1:0).

В основное время у «бело-голубых» отличились Даниил Тарасов (25 минута) и Теэму Пулккинен (33). Победную шайбу в овертайме забросил Владимир Брюквин (64).

В составе челябинской команды по шайбе забросили Ник Бэйлен и Андрей Попов (10 и 59).

КХЛ. Регулярный чемпионат «ХК Динамо» (Москва) — «Трактор» (Челябинск) — 3:2 ОТ (0:1, 2:0, 0:1, 1:0) Голы: Бэйлен — 11 (бол., Исаев, Гика), 9:58 — 0:1. Тарасов — 17 (Чайковски), 24:01 — 1:1. Пулккинен — 23 (бол., Чайковски, Тарасов), 32:20 — 2:1. Попов — 5 (бол., Исаев), 58:42 — 2:2. Брюквин — 6 (бол., Зайцев, Игумнов), 63:54 — 3:2Вратари: Еременко — Федотов (58:30 — 58:42)Штраф: 12 — 10Броски: 29 (7+8+5+9) — 29 (9+14+6+0)

«Динамо» занимает четвертое место в Западной конференции (82 очка). «Трактор» идет 12-м на Востоке (54 очка). 0