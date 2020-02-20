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    НХЛ. Два очка Бучневича и Гурьянова, шайба Панарина и передача Ничушкина

    Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 20 февраля

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    «Нью-Йорк Рейнджерс»
    «Нью-Йорк Рейнджерс»
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    «Чикаго» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 3:6

    «Чикаго» на своем льду уступил «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 3:6 (0:1, 1:0, 2:5). Самыми результативными игроками с тремя очками стали нападающие «синерубашечников» Мика Зибанеджад (1+2) и Крис Крайдер (1+2). Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин забросил шайбу, которая стала для него 30-й в этом сезоне. Его соотечественник и одноклубник Павел Бучневич набрал два (1+1) очка. Голкипер Игорь Шестеркин отразил 37 бросков из 40.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Чикаго» — «Рейнджерс» — 3:6 (0:1, 1:0, 2:5)
    Голы: Хитил — 13 (Какко, Дианджело), 1:58 — 0:1. Кубалик — 24 (Кит, Кейн), 22:29 — 1:1. Бучневич — 14 (Крайдер), 42:33 — 1:2. Стром — 15 (бол., Дианджело, Зибанежад), 44:01 — 1:3. Кубалик — 25 (Каджула, Тэйвз), 46:05 — 2:3. Крайдер — 24 (Зибанежад, Стаал), 48:48 — 2:4. Панарин — 30, 49:41 — 2:5. Каджула — 7 (Тэйвз, Нюландер), 51:39 — 3:5. Зибанежад — 26 (Бучневич, Крайдер), 53:37 — 3:6Вратари: Ленер — ШестеркинШтраф: 8-6Броски: 40 (12+16+12) — 41 (12+10+19)

    «Чикаго» идет 12-м на Западе (60 очков), «Рейнджерс» — 11-й на Востоке (66 баллов).

    «Чикаго» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 3:6

    «Даллас» — «Аризона» 3:2

    «Даллас» дома обыграл «Аризону» со счетом 3:2 (1:0, 1:2, 1:0). Российский нападающий «Старз» Денис Гурьянов сделал две голевые передачи, а его одноклубник и соотечественник Александр Радулов — одну. В составе проигравшей команды Илья Любушкин отметился ассистом.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Даллас» — «Аризона» — 3:2 (1:0, 1:2, 1:0)
    Голы: Перри — 5 (бол., Хинтс, Гурьянов), 2:19 — 1:0. Холл — 15 (бол., Истерли, Шмолц ), 32:32 — 1:1. Факса — 11 (бол., Перри, Гурьянов), 36:01 — 2:1. Фишер — 6 (Дворак, Любушкин), 38:12 — 2:2. Олексяк — 2 (Радулов, Хейсканен), 51:38 — 3:2Вратари: Бишоп — Хилл (57:38 — 58:32, 58:41)Штраф: 19-6Броски: 33 (13+12+8) — 41 (21+13+7)

    В турнирной таблице Западной конференции «Даллас» расположился на первом месте (76 очков), «Аризона» идет восьмой (68 пунктов).

    «Даллас» — «Аризона» 3:2

    «Эдмонтон» — «Бостон» 1:2 ОТ

    «Эдмонтон» на своем льду проиграл «Бостону» — 1:2 ОТ (0:1, 0:0, 1:0, 0:1). Победную шайбу в овертайме забросил Давид Пастрняк.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Эдмонтон» — «Бостон» — 1:2 ОТ (0:1, 0:0, 1:0, 0:1)
    Голы: Бержерон — 27 (Маршан, Пастрняк), 8:28 — 0:1. Ганье — 5 (бол., Бир, Ньюджент-Хопкинс), 43:42 — 1:1. Пастрняк — 43 (Крейчи, Краг), 61:14 — 1:2Вратари: Смит — РаскШтраф: 14-12Броски: 29 (2+18+9+0) — 31 (10+9+11+1)

    «Эдмонтон» с 71 очком расположился на четвертом месте в Западной конференции, «Бостон» возглавляет Восточную конференцию (88 баллов).

    «Эдмонтон» — «Бостон» 1:2 ОТ

    «Анахайм» — «Флорида» 1:4

    «Флорида» в гостях разгромила «Анахайм» со счетом 4:1 (1:1, 2:0, 1:0). В составе победителей отличились Александр Барков, Винсент Трочек, Алекси Саарела и Маккензи Уигар. У хозяев забил Макс Джонс.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Анахайм» — «Флорида» — 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)
    Голы: Джонс — 8, 16:04 — 1:0. Барков — 18 (Юбердо), 19:55 — 1:1. Трочек — 10 (Стиллман, Ватрано), 30:50 — 1:2. Саарела — 1 (Экблад, Уигар), 34:26 — 1:3. Уигар — 5 (п.в., Трочек, Хоффман), 57:51 — 1:4Вратари: Гибсон (56:41 — 57:51) — БобровскийШтраф: 4-4Броски: 36 (13+13+10) — 32 (10+12+10)

    «Анахайм» — 14-й на Западе, «Флорида» — девятая на Востоке.

    «Колорадо» — «Нью-Йорк Айлендерс» 3:1

    «Колорадо» на своем льду победил «Нью-Йорк Айлендерс» со счетом 3:1 (1:0, 1:0, 1:1). В составе победителей по голу забили Йоонас Донской, Андре Бураковски и Габриэль Ландеског. Нападающий «Эвеланш» Валерий Ничушкин записал на свой счет результативную передачу. Автором единственной шайбы «Айлендерс» стал Брок Нельсон.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Колорадо» — «Айлендерс» — 3:0 (1:0, 1:0, 1:1)
    Голы: Донской — 15 (Макар, Ничушкин), 9:07 — 1:0. Бураковски — 20 (Маккиннон, Макар), 20:45 — 2:0. Ландескуг — 16 (Маккиннон, Грэйвс), 47:43 — 3:0. Нельсон — 22 (Барзал, Эберле), 57:46 — 3:1Вратари: Францоуз (47:41 — 47:43) — Варламов (57:06 — 57:46, 58:08)Штраф: 6-8Броски: 29 (17+9+3) — 28 (11+7+10)

    «Колорадо» набрал 75 очков и занимает третье место на Западе. У «Айлендерс» 72 очка и шестая позиция на Востоке.

    «Ванкувер» — «Миннесота» 3:4 Б

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