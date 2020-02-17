«Динамо» Рига — «Автомобилист»: счет матча 2:1, обзор голов

Хоккеисты рижского «Динамо»
КХЛ
У победителей точные броски нанесли Кирилл Слепец (39 минута) и Александр Протапович (48).
За проигравших единственную шайбу забросил Дэн Секстон (2).
Рижская команда перервала серию из 15 поражений подряд.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Динамо» (Рига) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)
Голы: Секстон — 14 (бол., Холланд, Доус), 1:50 — 0:1. Слепец — 4 (Маршалл), 38:38 — 1:1. Протапович — 5 (Мейя, Сотниекс), 47:02 — 2:1Вратари: Салак — Галкин (58:07 — 59:32, 59:41)Штраф: 16 — 0Броски: 19 (7+7+5) — 33 (9+15+9)
«Динамо» Рига занимает 11-е место в Западной конференции (37 очков), «Автомобилист» — четвертый на Востоке (72 очка). 0