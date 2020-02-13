«Сочи» одержал волевую победу по буллитам над «Сибирью»

К 13-й минуте матча хозяева вели со счетом 2:0 — отличились Дмитрий Саюстов и Юкка Пельтола.
Южане отыгрались в третьем периоде — шайбы забросили Денис Мосалев и Симон Бертильссон. В серии буллитов ХК «Сочи» победил 3:2, победный бросок исполнил Мальте Стремвалль.
«Сибирь» занимает 5-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 66 очков в 56 встречах.
«Сочи» находится на 9-й позиции в Западной конференции. У команды 55 очков после 56 игр.
15 февраля «Сибирь» примет «Северсталь», а ХК «Сочи» сыграет в гостях с «Барысом».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Сибирь» (Новосибирская область) — «Сочи» — 2:3 Б (2:0, 0:0, 0:2, 0:0, 0:1)
Голы: Саюстов — 7 (Миловзоров, Тимашов), 3:37 — 1:0. Пелтола — 9 (Демидов, Миловзоров), 12:45 — 2:0. Мосалев — 6 (Эллис, Точицкий), 47:19 — 2:1. Бертильссон — 2 (Стремвалль), 55:32 — 2:2Победный буллит: СтремвалльВратари: Красиков (12:43 — 12:45) — НалимовБроски: 24 (10+2+9+3) — 41 (10+10+15+6)Штраф: 6 — 10