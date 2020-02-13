«Сочи» одержал волевую победу по буллитам над «Сибирью»

Новосибирскаяв домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ уступила по буллитам— 2:3 (2:0, 0:0, 0:2, 0:0, 0:1).

К 13-й минуте матча хозяева вели со счетом 2:0 — отличились Дмитрий Саюстов и Юкка Пельтола.

Южане отыгрались в третьем периоде — шайбы забросили Денис Мосалев и Симон Бертильссон. В серии буллитов ХК «Сочи» победил 3:2, победный бросок исполнил Мальте Стремвалль.

«Сибирь» занимает 5-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 66 очков в 56 встречах.

«Сочи» находится на 9-й позиции в Западной конференции. У команды 55 очков после 56 игр.

15 февраля «Сибирь» примет «Северсталь», а ХК «Сочи» сыграет в гостях с «Барысом».