ЦСКА разгромил «Торпедо»

В матче регулярного чемпионата КХЛу себя дома разгромилсо счетом 4:1.

Самым результативным в составе хозяев оказался Сергей Толчинский, который отметился двумя шайбами. Вместе с ним за «армейцев» забивали Антон Слепышев и Кирилл Марченко. В составе гостей шайбой отметился Тай Рэтти.

ЦСКА занимает первое место с 86 очками, а «Торпедо» лишь восьмой с 58 баллами. Обе команды представляют дивизион Запада.