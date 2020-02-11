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    ЦСКА разгромил «Торпедо»

    Хоккей КХЛ ЦСКА Торпедо Прогнозы на КХЛ
    В матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА у себя дома разгромил «Торпедо» со счетом 4:1.

    Иван Телегин
    Иван Телегин

    Самым результативным в составе хозяев оказался Сергей Толчинский, который отметился двумя шайбами. Вместе с ним за «армейцев» забивали Антон Слепышев и Кирилл Марченко. В составе гостей шайбой отметился Тай Рэтти.

    ЦСКА занимает первое место с 86 очками, а «Торпедо» лишь восьмой с 58 баллами. Обе команды представляют дивизион Запада.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    ЦСКА — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 4:1 (1:0, 2:1, 2:0)
    Голы: Слепышев — 16 (Кемпе, Капризов), 15:43 — 1:0. Рэтти — 10 (Шенфельд), 32:59 — 1:1. Толчинский — 11 (бол., Робинсон, Нестеров), 36:49 — 2:1. Толчинский — 12 (Ибрагимов, Капризов), 38:13 — 3:1. Марченко — 6 (мен., п.в.), 57:56 — 4:1Вратари: Сорокин — Линдбек (57:28 — 57:56)Штраф: 8 — 4Броски: 18 (7+8+3) — 23 (8+8+7)
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