«Виннипег» обыграл «Оттаву»

В матче регулярного чемпионата НХЛна своей арене обыгралсо счетом 5:2.

Лучшим игроком в составе хозяев стал Патрик Лайне, который забил три шайбы. Также стоит отметить защитника Никиту Зайцева. В составе гостей он достиг коэффициента полезности +1.

«Виннипег» седьмой в Западной конференции с 61 очком. «Оттава» на 15 месте в группе Востока с 47 баллами на счету.