«Виннипег» обыграл «Оттаву»

Николай Элерс
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Лучшим игроком в составе хозяев стал Патрик Лайне, который забил три шайбы. Также стоит отметить защитника Никиту Зайцева. В составе гостей он достиг коэффициента полезности +1.
«Виннипег» седьмой в Западной конференции с 61 очком. «Оттава» на 15 месте в группе Востока с 47 баллами на счету.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Виннипег» — «Оттава» — 5:2 (1:0, 3:2, 1:0)
Голы: Пионк — 6 (Эпплтон, Коннор), 8:48 — 1:0. Пажо — 21 (Ткачак), 20:25 — 1:1. Коннор — 26 (Элерс, Битетто), 27:49 — 2:1. Лайне — 21 (бол., Коннор, Пионк), 37:04 — 3:1. Бедкер — 1, 38:29 — 3:2. Лайне — 22 (бол., Пионк, Уилер), 39:48 — 4:2. Лайне — 23 (бол., Уилер, Коннор), 48:43 — 5:2Вратари: Броссуа — Андерсон (Хегберг, 40:00)Штраф: 16 — 18Броски: 34 (11+11+12) — 27 (10+9+8)