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    Плющев: Мы проигрываем не из-за каких-то случайностей, а просто системно

    Хоккей Сборная России Сборная Швеции Сборная Чехии Сборная Финляндии Шведские хоккейные игры Евротур
    Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал результаты российских хоккеистов на шведском этапе Евротура.

    Владимир Плющев
    Владимир Плющев

    Напомним, что на «Шведских играх» российская команда проиграла все три матча, уступив финнам (0:3), шведам (2:5) и чехам (3:4 Б).

    «Впечатления от сборной России не очень. Проиграли три раза основным соперникам, а ведь еще впереди нас ждут две команды англосаксов. Какое здесь может быть хорошее настроение?

    Причем самое интересное, что мы проигрываем не из-за каких-то случайностей, а просто системно.

    Уровень того, что мы продемонстрировали на этом Евротуре, гораздо ниже того, что продемонстрировали наши противники. Причем я не могу сказать, что те играли на пределе.

    Надо обращать внимание, что в этом сезоне за девять игр сборная выиграла лишь один матч. Пора уже очень серьезно обратить на это внимание. Впереди у нас чемпионат мира.

    Мы и так очень часто не обращаем ни на что внимания, а потом начинаем искать оправдание тому, что происходит на площадке.

    А соперники нас не прощают. Почему? Потому что мы сами не обращаем ни на что внимания!

    Меня порадовал только Игорь Бобков. Это единственный игрок, который давным-давно должен был находиться в сборной.

    На юниорском и молодежном ЧМ он получал звание лучшего вратаря. Не понимаю, почему он до сих пор недооценен и болтается где-то в кандидатах. Все остальное — меня не порадовало.

    Мне журналисты говорят, что я в свое время привлекал много молодых в сборную. Я всегда говорю, что действительно привлекал. Но только я привлекал чемпионов мира.

    Тех ребят, которые выигрывали не один чемпионат мира, а два. Я был уверен в них, как в самом себе. И драфт НХЛ в то время был весь нашим.

    Назревала смена поколений, и я привлекал молодых в сборную. Но то, что делается сейчас, я не понимаю.

    Сначала выпускают молодежь на реализацию большинства, а потом отправляют в засаду, и они вообще не играют последний матч.

    Надо большие вопросы направлять к тренерам. Совершенно непонятно, чем и как они руководствуются», — приводит слова Плющева Sport24. 0

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