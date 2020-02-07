НХЛ. Три очка Свечникова, два балла Кучерова и дебютная шайба Летунова

«Монреаль» — «Анахайм» 3:2 ОТ

«Монреаль» в овертайме одолел «Анахайм» — 3:2 ОТ (1:0, 1:1, 0:1, 1:0). Победная шайба на счету Джеффе Питри. Российский нападающий «Канадиенс» Илья Ковальчук отметился голевой передачей.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Монреаль» — «Анахайм» — 3:2 ОТ (1:0, 1:1, 0:1, 1:0) Голы: Сузуки — 11 (бол., Питри, Татар), 17:18 — 1:0. Сильверберг — 16 (Ракелль, Ларссон), 29:53 — 1:1. Галлахер — 18 (Ковальчук), 33:16 — 2:1. Грант — 12 (Рауни), 42:16 — 2:2. Питри — 8 (Армиа), 60:25 — 3:2Вратари: Прайс — ГибсонШтраф: 4-10Броски: 27 (7+10+9+1) — 37 (14+11+12+0)

«Монреаль» идет 11-м на Востоке, а «Анахайм» — 14-й на Западе.

«Монреаль» — «Анахайм» 3:2 ОТ

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Лос-Анджелес» 5:3

«Айлендерс» нанес «Лос-Анджелесу» третье поражение подряд — 5:3 (0:2, 2:1, 3:0). Вратарь «островитян» Семен Варламов участия в матче не принимал.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Айлендерс» — «Лос-Анджелес» — 5:3 (0:2, 2:1, 3:0) Голы: Хаттон — 3 (Кемпе, Лизотт), 10:20 — 0:1. Иафалло — 15, 17:20 — 0:2. Дэл Колл — 4 (Бойчак, Ледди), 21:40 — 1:2. Льюис — 3 (Амадио, Хаттон), 27:09 — 1:3. Беллоуз — 1 (Бовилье, Брассар), 30:22 — 2:3. Мартин — 4 (Тэйвз, Пулок), 40:23 — 3:3. Беллоуз — 2 (Брассар, Ли), 52:10 — 4:3. Ли — 17 (п.в., Нельсон), 59:47 — 5:3Вратари: Грайсс — Куик (57:41 — 59:47)Штраф: 11-9Броски: 33 (7+10+16) — 25 (6+10+9)

«Айлендерс» с 68 очками находится на пятом месте на Востоке, «Лос-Анджелес» — последний на Западе.

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Лос-Анджелес» 5:3

«Филадельфия» — «Нью-Джерси» 0:5

«Нью-Джерси» прервал 4-матчевую проигрышную серию, разгромив в гостях «Филадельфию» со счетом 5:0 (1:0, 1:0, 3:0). Дубль у победителей сделал Майлз Вуд. Голкипер Маккензи Блэквуд отразил 46 бросков по своим воротам, оформив шатаут.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Филадельфия» — «Нью-Джерси» — 0:5 (0:1, 0:1, 0:3) Голы: Коулман — 20 (Зэйджак, Суббан), 0:13 — 0:1. Сиверсон — 7 (бол., Блэквуд), 21:38 — 0:2. Заха — 6 (мен., Руни), 41:10 — 0:3. Вуд — 9, 44:23 — 0:4. Вуд — 10 (Мюллер), 51:16 — 0:5Вратари: Эллиотт (Лион, 44:23) — БлэквудШтраф: 6-8Броски: 46 (9+17+20) — 19 (10+5+4)

В турнирной таблице Восточной конференции «Филадельфия» находится на седьмой позиции, «Нью-Джерси» идет 14-м.

«Филадельфия» — «Нью-Джерси» 0:5

«Флорида» — «Вегас» 2:7

«Флорида» на своем льду крупно проиграла «Вегасу» — 2:7 (1:1, 1:2, 0:4). В составе победителей пять (2+3) очков набрал Марк Стоун, еще три (2+1) — Макс Пасиоретти. Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский пропустил шесть шайб.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Флорида» — «Вегас» — 2:7 (1:1, 1:2, 0:4) Голы: Стоун — 19 (Стивенсон, Теодор), 2:15 — 0:1. Хоффман — 20 (бол., Трочек, Юбердо), 16:22 — 1:1. Стоун — 20 (мен., Шмидт), 21:41 — 1:2. Трочек — 8 (бол., Юбердо), 31:52 — 2:2. Пачоретти — 22 (мен., Стоун, Холден), 32:18 — 2:3. Шмидт — 6 (мен., Штястны, Смит), 40:17 — 2:4. Теодор — 7 (мен., Штястны, Меррилл), 44:11 — 2:5. Маршессо — 18 (бол., Стоун, Пачоретти), 48:53 — 2:6. Пачоретти — 23 (Стоун, Стивенсон), 55:06 — 2:7Вратари: Бобровский (Монтембо, 48:53) — ФлериШтраф: 12-8Броски: 25 (13+9+3) — 39 (7+17+15)

«Флорида» находится на восьмой строке на Востоке, «Вегас» идет пятым на Западе.

«Флорида» — «Вегас» 2:7

«Тампа-Бэй» — «Питтсбург» 4:2

«Тампа» добыла пятую викторию кряду, выиграв дома у «Питтсбурга» со счетом 4:2 (2:0, 1:1, 1:1). Российский нападающий «молний» Никита Кучеров отметился шайбой и голевой передачей. Защитник Михаил Сергачев забил один гол. Голкипер Андрей Василевский отразил 29 бросков. В составе «Пингвинз» голом отметился Евгений Малкин.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Тампа-Бэй» — «Питтсбург» — 4:2 (2:0, 1:1, 1:1) Голы: Сергачев — 8 (Хедман, Джонсон), 9:04 — 1:0. Стэмкос — 25 (Пойнт, Кучеров), 12:55 — 2:0. Малкин — 17 (Хернквист, Летанг), 29:25 — 2:1. Чирелли — 14 (Хедман, Палат), 29:57 — 3:1. Марино — 5 (Малкин), 43:20 — 3:2. Кучеров — 25 (мен., п.в., Хедман, Василевский), 59:27 — 4:2Вратари: Василевский — Мюррей (58:49 — 59:27)Штраф: 12-10Броски: 29 (16+9+4) — 31 (11+10+10)

В турнирной таблице восточной конференции «Тампа» и «Питтсбург» занимают третье и четвертое место соответственно.

«Тампа-Бэй» — «Питтсбург» 4:2

«Баффало» — «Детройт» 3:4 Б

«Детройт» прервал серию из девяти поражений, одолев в серии буллитов на выезде «Баффало» — 4:3 Б (2:0, 0:0, 1:3, 0:0, 1:0). Победный буллит реализовал Андреас Атанасиу.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Баффало» — «Детройт» — 3:4 Б (0:2, 0:0, 3:1, 0:0, 0:1) Голы: Ларкин — 14 (Дэйли, Фаббри), 4:23 — 0:1. Ларкин — 15 (Фаббри, Гронек), 19:59 — 0:2. Веси — 7 (Шири), 45:48 — 1:2. Уилсон — 1 (Миллер), 48:29 — 2:2. Бертуцци — 18 (бол., Филппула, Боуи), 53:56 — 2:3. Родригес — 4 (Ристолайнен), 59:13 — 3:3Победный буллит: ЛаркинВратари: Ю. Юханссон (57:38 — 59:13) — БерньеШтраф: 10-10Броски: 32 (8+8+14+2) — 21 (7+9+4+1)

«Баффало» идет 13-м на Востоке, «Детройт» — 16-й.

«Баффало» — «Детройт» 3:4 Б

«Оттава» — «Колорадо» 1:4

«Колорадо» на выезде переиграл «Оттаву» со счетом 4:1 (1:1, 2:0, 1:0). В составе победителей голом отметился российский нападающий Валерий Ничушкин.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Оттава» — «Колорадо» — 1:4 (1:1, 0:2, 0:1) Голы: Ничушкин — 10 (Бураковски), 7:57 — 0:1. Ткачак — 16 (Тирни, К. Браун), 19:10 — 1:1. Нието — 8 (Белльмар, Жост), 24:08 — 1:2. Макар — 12 (бол., Рантанен, Маккиннон), 28:03 — 1:3. Комфер — 8 (Макар, Грэйвс), 43:38 — 1:4Вратари: Хегберг — ГрубауэрШтраф: 2-4Броски: 26 (5+10+11) — 34 (13+10+11)

«Оттава» находится на 15-м месте в Восточной конференции, «Колорадо» — второй на Западе.

«Оттава» — «Колорадо» 1:4

«Миннесота» — «Ванкувер» 4:2

«Миннесота» на своем льду переиграла «Ванкувер» — 4:2 (3:0, 0:1, 1:0). «Уайлд» одержали третью победу кряду, а «Кэнакс» проиграли третий матч подряд.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Миннесота» — «Ванкувер» — 4:2 (3:0, 0:1, 1:1) Голы: Хант — 8 (Фиала, Канин), 6:01 — 1:0. Хартман — 7 (Койву), 10:39 — 2:0. Фиала — 12 (бол., Хант, Донато), 16:20 — 3:0. Миллер — 21 (бол., Хьюз, Маркстрем), 30:33 — 3:1. Паризе — 20 (бол., Сутер, Сперджен), 54:33 — 4:1. Руссель — 6 (бол., Майерс, Эдлер), 58:29 — 4:2Вратари: Стэлок — Маркстрем (57:22 — 58:29, 58:39)Штраф: 18-28Броски: 37 (13+15+9) — 26 (10+10+6)

«Миннесота» (56 очков) — 12-я на Западе, «Ванкувер» (65) — четвертый там же.

«Миннесота» — «Ванкувер» 4:2

«Сент-Луис» — «Виннипег» 2:4

«Виннипег» на выезде обыграл «Сент-Луис» со счетом 4:2 (1:0, 1:2, 2:0). Защитник Дмитрий Куликов провел на льду 21:31 и отметился результативной передачей.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Сент-Луис» — «Виннипег» — 2:4 (0:1, 2:1, 0:2) Голы: Харкинс — 1 (Рословик, Копп), 7:55 — 0:1. Лайне — 20 (Шайфли, Коннор), 25:58 — 0:2. Парэйко — 4 (бол., Томас, Данн), 31:16 — 1:2. Гуннарссон — 2 (Пьетранджело, О`Райлли), 33:36 — 2:2. Копп — 9 (Харкинс), 49:04 — 2:3. Элерс — 19 (п.в., Куликов, Уилер), 59:49 — 2:4Вратари: Биннингтон (58:51 — 59:49) — ХеллебайкШтраф: 2-6Броски: 37 (13+14+10) — 25 (9+10+6)

«Сент-Луис» с 72 очками лидирует на Западе, «Виннипег» (59) — девятый.

«Сент-Луис» — «Виннипег» 2:4

«Аризона» — «Каролина» 3:5

«Каролина» обыграла «Аризону» в гостевом матче со счетом 5:3 (0:1, 3:1, 2:1). Российский нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников сделал дубль и отдал голевую передачу, заработав три очка.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Аризона» — «Каролина» — 3:5 (1:0, 1:3, 1:2) Голы: Голигоски — 4 (Степан, Круз), 15:45 — 1:0. Дворак — 16 (бол., Шмолц , Голигоски), 24:06 — 2:0. Свечников — 21 (Флери, Эдмундсон), 25:06 — 2:1. Славин — 5 (Дзингел, ван Римсдайк), 29:00 — 2:2. Свечников — 22 (Ахо, ван Римсдайк), 31:01 — 2:3. Ахо — 28 (Свечников, Терявяйнен), 41:03 — 2:4. Гарлэнд — 19 (Чикран, Холл), 43:27 — 3:4. Ахо — 29 (п.в.), 59:26 — 3:5Вратари: Раанта (57:54 — 57:26) — РаймерШтраф: 4-10Броски: 33 (10+12+11) — 31 (8+15+8)

«Аризона» идет седьмой на Западе, «Каролина» — девятая на Востоке.

«Аризона» — «Каролина» 3:5

«Калгари» — «Нэшвилл» 2:3

«Калгари» потерпел третье поражение подряд, дома проиграв «Нэшвиллу» — 2:3 (1:2, 1:1, 0:0).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Калгари» — «Нэшвилл» — 2:3 (1:2, 1:1, 0:0) Голы: Беннетт — 5 (Хэмоник, Броди), 0:33 — 1:0. Фаббро — 5 (Йоси, Гранлунд), 1:49 — 1:1. Террис — 7 (Экхольм, Форсберг), 11:43 — 1:2. Гранлунд — 12 (бол., Йоси, Террис), 29:06 — 1:3. Андерссон — 4 (Ткачак, Линдхольм), 31:06 — 2:3Вратари: Тэлбот (58:13) — СаросШтраф: 2-4Броски: 39 (16+14+9) — 35 (12+11+12)

«Калгари» находится на восьмой позиции на Западе, «Нэшвилл» — 11-й.

«Калгари» — «Нэшвилл» 2:3

«Эдмонтон» — «Сан-Хосе» 3:6

«Сан-Хосе» на выезде обыграл «Эдмонтон» со счетом 6:3 (2:2, 2:0, 2:1). В составе «Шаркс» заброшенной шайбой отличился российский нападающий Максим Летунов. Для 23-летнего форварда это первая шайба в лиге.

После этого матча «Сан-Хосе» с 52 очками идет на 13-м месте в Западной конференции, «Эдмонтон» с 62 очками — шестой на Западе. 0