Ковальчуком интересуются «Бостон», «Калгари» и «Эдмонтон»

Российский форвард «Монреаль Канадиенс»привлёк внимание сразу трёх клубов НХЛ, сообщает Sportsnet.

По данным издания, 36-летним нападающим интересуются «Бостон Брюинз», «Калгари Флэймз» и «Эдмонтон Ойлерс».

«Монреаль» хочет сохранить Ковальчука, но согласится расстаться с россиянином за выбор во втором раунде драфта. При этом текущий контракт Ковальчука с канадским клубом истекает в конце сезона.

В ходе текущего сезона Ковальчук перешёл в «Монреаль», после того как «Лос-Анджелес Кингз» выставил его на драфт отказов.

В 14 матчах за канадский клуб форвард набрал 11 (5+6) очков. 0