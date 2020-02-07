Ковальчуком интересуются «Бостон», «Калгари» и «Эдмонтон»

Илья Ковальчук
globallookpress.com
По данным издания, 36-летним нападающим интересуются «Бостон Брюинз», «Калгари Флэймз» и «Эдмонтон Ойлерс».
«Монреаль» хочет сохранить Ковальчука, но согласится расстаться с россиянином за выбор во втором раунде драфта. При этом текущий контракт Ковальчука с канадским клубом истекает в конце сезона.
В ходе текущего сезона Ковальчук перешёл в «Монреаль», после того как «Лос-Анджелес Кингз» выставил его на драфт отказов.
В 14 матчах за канадский клуб форвард набрал 11 (5+6) очков. 0