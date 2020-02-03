Шайба Гаврикова помогла «Коламбусу» обыграть «Монреаль»

В матче регулярного чемпионата НХЛна своем льду уступилсо счетом 3:4.

В составе победителей дубль оформил Пьер-Люк Дюбуа, еще один гол забил Владислав Гавриков. Это пятый гол российского защитника в текущем сезоне.

Также на счету Гаврикова «-2», бросок в створ и 5 блок-шотов за 21.36 на льду.

У нападающего «Монреаля» Ильи Ковальчука результативная передача, «+1», бросок, 2 силовых приема и блок-шот за 20.53.

«Коламбус» победил в седьмой раз за последние восемь матчей. Для «Монреаля» это второе поражение в шести последних играх.