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    Шайба Гаврикова помогла «Коламбусу» обыграть «Монреаль»

    Хоккей НХЛ Коламбус Блю Джекетс Монреаль Канадиенс Прогнозы на НХЛ
    В матче регулярного чемпионата НХЛ «Монреаль Канадиенс» на своем льду уступил «Коламбус Блю Джэкетс» со счетом 3:4.

    «Коламбус»
    «Коламбус»

    В составе победителей дубль оформил Пьер-Люк Дюбуа, еще один гол забил Владислав Гавриков. Это пятый гол российского защитника в текущем сезоне.

    Также на счету Гаврикова «-2», бросок в створ и 5 блок-шотов за 21.36 на льду.

    У нападающего «Монреаля» Ильи Ковальчука результативная передача, «+1», бросок, 2 силовых приема и блок-шот за 20.53.

    «Коламбус» победил в седьмой раз за последние восемь матчей. Для «Монреаля» это второе поражение в шести последних играх.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Монреаль» — «Коламбус» — 3:4 (0:1, 1:2, 2:1)
    Голы: Гавриков — 5 (Бьоркстранд, Дюбуа), 12:45 — 0:1. Дюбуа — 16 (Фолиньо, Веренски), 23:31 — 0:2. Татар — 20 (Галлахер, Сузуки), 29:18 — 1:2. Дюбуа — 17, 37:52 — 1:3. Доми — 13 (Чиаро, Казинс), 55:52 — 2:3. Нюквист — 12 (п.в., Джонс), 58:07 — 2:4. Уэбер — 13 (Ковальчук, Татар), 58:59 — 3:4Вратари: Прайс (57:56 — 58:07, 58:24 — 58:59, 59:11) — МерзликинсБроски: 30 (10+11+9) — 27 (10+9+8)Штраф: 6 — 6
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