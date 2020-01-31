НХЛ. Два очка Гусева, гол Ковальчука

«Аризона» — «Лос-Анджелес» — 2:3 ОТ

«Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме обыграл «Аризону» со счетом 3:2.

Хет-трик на счету форварда Алекса Иафалло. «Кингз» прервали серию из пяти поражений подряд.

«Лос-Анджедес» с 43 очками занимает последнее место в Западной конференции, «Аризона» с 58 очками — седьмая на Западе.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Аризона» — «Лос-Анджелес» — 2:3 ОТ (0:1, 2:0, 0:1, 0:1) Голы: Иафалло — 12 (Хаттон, Браун), 8:37 — 0:1. Шмолц — 8 (Димерс, Седерберг), 31:22 — 1:1. Дворак — 14 (Холл, Гарлэнд), 39:04 — 2:1. Иафалло — 13 (бол., Кемпе, Копитар), 57:06 — 2:2. Иафалло — 14 (Копитар, Уокер), 60:24 — 2:3Нереализованный буллит: Вагнер (Лос-Анджелес Кингз), 22:43 (Вратарь)Вратари: Хилл — КэмпбеллШтраф: 4 — 6Броски: 28 (12+13+3+0) — 36 (12+7+16+1)

«Нью-Джерси» — «Нэшвилл» — 5:6 Б

«Нэшвилл» переиграл «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ (6:5). Победный буллит забросил Мэтт Дюшен.

Российский нападающий «Дэвилз» Никита Гусев отметился голом и голевой передачей.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Нью-Джерси» — «Нэшвилл» — 5:6 Б (1:2, 3:1, 1:2, 0:0, 0:1) Голы: Экхольм — 6 (Тинорди, Дюшен), 0:42 — 0:1. Заха — 4 (мен., Хишир, Ватанен), 4:54 — 1:1. Форсберг — 17 (Террис, Арвидссон), 8:17 — 1:2. Заха — 5 (бол., Гусев), 28:44 — 2:2. Гусев — 9 (бол., Заха, Сиверсон), 30:26 — 3:2. Бонино — 15 (Смит, Гримальди), 32:48 — 3:3. Братт — 9 (Палмиери, Батчер), 37:24 — 4:3. Дюшен — 11 (Йоси, Джохансен), 40:33 — 4:4. Хейден — 2 (Руни), 46:37 — 5:4. Форсберг — 18 (бол., Йоси, Террис), 49:57 — 5:5Победный буллит: ДюшенВратари: Блэквуд — РиннеШтраф: 6 — 6Броски: 32 (8+14+7+3) — 30 (8+6+9+7)

«Баффало» — «Монреаль» — 1:3

«Монреаль» на выезде переиграл «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:1). Для «Сэйбрз» это третье поражение кряду.

Российский нападающий «Канадиенс» Илья Ковальчук отметился голом. Он сравнял счет в начале второго периода.