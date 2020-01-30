«Локомотив» разгромил «Торпедо», Полунин оформил дубль

В составе победителей дубль оформил Александр Полунин, еще по разу отличились Никита Черепанов, Антон Ландер и Владимир Ткачев.
Вратарь «Локомотива» Илья Коновалов отыграл «на ноль», отразив все 22 броска нижегородцев.
«Локомотив» одержал третью победу кряду и занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 62 очка в 53 встречах.
«Торпедо» с серией из четырех поражений находится на восьмом месте, имея 56 очков после 54 встреч.
1 февраля «Локомотив» примет «Йокерит», а «Торпедо» сыграет дома с «Северсталью», своим прямым конкурентом за попадание в плей-офф.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Локомотив» (Ярославль) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 5:0 (4:0, 1:0, 0:0)
Голы: Черепанов — 4 (Аверин), 3:21 — 1:0. Полунин — 2 (Ткачев, Марков), 12:04 — 2:0. Ландер — 17 (Да Коста), 13:50 — 3:0. Полунин — 3 (Свитов, Рафиков), 19:50 — 4:0. Ткачев — 10 (Да Коста, Полунин), 24:05 — 5:0Вратари: Коновалов — Тихомиров (Линдбек, 20:00)Броски: 33 (13+10+10) — 22 (6+8+8)Штраф: 8 — 4