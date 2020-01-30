«Локомотив» разгромил «Торпедо», Полунин оформил дубль

Ярославскийв матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл нижегородскоесо счетом 5:0 (4:0, 1:0, 0:0).

В составе победителей дубль оформил Александр Полунин, еще по разу отличились Никита Черепанов, Антон Ландер и Владимир Ткачев.

Вратарь «Локомотива» Илья Коновалов отыграл «на ноль», отразив все 22 броска нижегородцев.

«Локомотив» одержал третью победу кряду и занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 62 очка в 53 встречах.

«Торпедо» с серией из четырех поражений находится на восьмом месте, имея 56 очков после 54 встреч.

1 февраля «Локомотив» примет «Йокерит», а «Торпедо» сыграет дома с «Северсталью», своим прямым конкурентом за попадание в плей-офф.