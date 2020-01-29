НХЛ. «Сент-Луис» прервал серию из трех поражений, «Оттава» разгромила «Баффало»

«Баффало» — «Оттава» 2:5

«Оттава» разгромила «Баффало» в выездном матче со счетом 5:2 (1:1, 1:1, 3:0). В составе победителей отличились Жан-Габриэль Пажо, Тайлер Эннис, Майк Райлли, Марк Боровецки и Никита Зайцев, забросивший первую шайбу в сезоне. У «буйволов» голы забили Сэм Райнхарт и Джек Айкел.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Баффало» — «Оттава» — 2:5 (1:1, 1:1, 0:3) Голы: Пажо — 20 (бол., Шабо, Ткачак), 3:59 — 0:1. Райнхарт — 18 (бол.), 13:42 — 1:1. Эннис — 13 (бол., Батерсон, Райлли), 24:52 — 1:2. Айкел — 29 (Гиргенсонс, Монтур), 28:48 — 2:2. Райлли — 1 (бол., Эннис, Батерсон), 48:43 — 2:3. Боровицки — 6 (мен., п.в.), 57:54 — 2:4. Зайцев — 1 (п.в., Хэйнси), 59:54 — 2:5Вратари: Улльмарк (Хаттон, 50:28, 57:27 — 57:54, 58:02 — 59:54) — АндерсонШтраф: 8-8Броски: 30 (8+7+15) — 39 (13+18+8)

«Баффало» с 51 очком идет 11 на Востоке, «Оттава» (45) — 14-я.

«Баффало» — «Оттава» 2:5

«Калгари» — «Сент-Луис» 4:5 Б

«Сент-Луис» прервал серию из трех поражений подряд, переиграв на выезде в серии буллитов «Калгари» — 5:4 Б (3:2, 0:2, 1:0, 0:0, 1:0). Решающий бросок нанес Райан О’Райли. Форвард победителей Иван Барбашев за матч не нанес ни одного броска по воротам.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Калгари» — «Сент-Луис» — 4:5 Б (2:3, 2:0, 0:1, 0:0, 0:1) Голы: Стин — 5 (Томас), 5:45 — 0:1. Ткачак — 16 (бол., Джиордано, Линдхольм), 10:38 — 1:1. Монахэн — 15 (бол., Годро, Джиордано), 15:43 — 2:1. Перрон — 22 (Сэнфорд, Пьетранджело), 18:41 — 2:2. Шворц — 17 (бол., Шенн, Пьетранджело), 19:25 — 2:3. Монахэн — 16 (бол., Годро, Ткачак), 24:40 — 3:3. Янковски — 2 (Беннетт, Баклунд), 29:47 — 4:3. Сэнфорд — 6 (О`Райлли, Перрон), 40:51 — 4:4Победный буллит: О’РайлиВратари: Тэлбот — БиннингтонШтраф: 4-8Броски: 31 (11+9+7+4) — 34 (8+11+13+2)

В турнирной таблице Западной конференции «Калгари» (58 очков) находится на пятом месте, «Сент-Луис» (70) занимает первую строчку. 0