Минское «Динамо» обыграло «Спартак»

Минскоеодержало победу над(4:3) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Игорь Мартынов (6-я минута), Шейн Принс (31), Евгений Дадонов (37) и Александр Китаров (42).

За красно-белых отличились Илья Зубов (16), Робин Ганзл (21) и Каспарс Даугавиньш (53).

«Динамо» набрало 34 очка и расположилось на 11-й строчке в турнирной таблице Западной конференции, «Спартак» с 62 очками занимает на «Западе» пятое место.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Динамо» (Минск) — «Спартак» (Москва) — 4:3 (1:1, 2:1, 1:1) Голы: Мартынов — 2 (Спунер, Морроу), 5:31 — 1:0. Зубов — 9 (бол., Д. Вишневский, Федоров), 15:07 — 1:1. Ганзл — 11 (Федоров, Никонцев), 20:18 — 1:2. Принс — 8 (бол., Граньяни, Спунер), 30:29 — 2:2. Дадонов — 2 (Дроздов, Знахаренко), 36:40 — 3:2. Китаров — 3 (мен.), 41:59 — 4:2. Даугавиньш — 12 (бол., Федоров, Зубов), 52:54 — 4:3Вратари: Толопило (Тэйлор, 47:33) — Гудачек (Беспалов, 41:59, 58:59)Броски: 34 (11+14+9) — 22 (10+4+8)Штраф: 10 — 4

Екатеринбургский «Автомобилист» по буллитам обыграли «Нефтехимик» (2:1 ПБ) в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.

В основное время встречи за победителей шайбу забросил Денис Бодров (35-я минута), в составе нижнекамской команды отличился Мэтт Уайт (22).

В серии буллитов победный бросок исполнил Георгий Белоусов.

«Автомобилист» набрал 63 очка и расположился на четвертой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, «Нефтехимик» с 48 очками занимает на «Востоке» десятое место.