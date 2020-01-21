Минское «Динамо» обыграло «Спартак»

Минское «Динамо»
одержало победу над «Спартаком»
(4:3) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
В составе победителей шайбы забросили Игорь Мартынов (6-я минута), Шейн Принс (31), Евгений Дадонов (37) и Александр Китаров (42).
За красно-белых отличились Илья Зубов (16), Робин Ганзл (21) и Каспарс Даугавиньш (53).
«Динамо» набрало 34 очка и расположилось на 11-й строчке в турнирной таблице Западной конференции, «Спартак» с 62 очками занимает на «Западе» пятое место.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Динамо» (Минск) — «Спартак» (Москва) — 4:3 (1:1, 2:1, 1:1)
Голы: Мартынов — 2 (Спунер, Морроу), 5:31 — 1:0. Зубов — 9 (бол., Д. Вишневский, Федоров), 15:07 — 1:1. Ганзл — 11 (Федоров, Никонцев), 20:18 — 1:2. Принс — 8 (бол., Граньяни, Спунер), 30:29 — 2:2. Дадонов — 2 (Дроздов, Знахаренко), 36:40 — 3:2. Китаров — 3 (мен.), 41:59 — 4:2. Даугавиньш — 12 (бол., Федоров, Зубов), 52:54 — 4:3Вратари: Толопило (Тэйлор, 47:33) — Гудачек (Беспалов, 41:59, 58:59)Броски: 34 (11+14+9) — 22 (10+4+8)Штраф: 10 — 4
Екатеринбургский «Автомобилист» по буллитам обыграли «Нефтехимик» (2:1 ПБ) в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.
В основное время встречи за победителей шайбу забросил Денис Бодров (35-я минута), в составе нижнекамской команды отличился Мэтт Уайт (22).
В серии буллитов победный бросок исполнил Георгий Белоусов.
«Автомобилист» набрал 63 очка и расположился на четвертой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, «Нефтехимик» с 48 очками занимает на «Востоке» десятое место.
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КХЛ. Регулярный чемпионат
«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 1:2 Б (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 0:1)
Голы: Уайт — 12, 21:02 — 1:0. Бодров — 2 (бол., Белоусов, Гареев), 34:05 — 1:1Победный буллит: ДацюкБроски: 32 (9+11+10+2) — 18 (8+6+3+1)Штраф: 8 — 6Вратари: Шарыченков — Фомин