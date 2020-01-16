НХЛ. «Чикаго» разгромил «Монреаль», «Сент-Луис» уступил «Филадельфии»

«Монреаль» — «Чикаго» 1:4
«Чикаго» добыл третью победу подряд, разгромив в выездном матче «Монреаль» со счетом 4:1 (2:0, 1:1, 1:0). В составе победителей дублем отметился Зак Смит. Еще по голу забили Алекс Дебринкэт и Дрейк Каджула. Автором единственной шайбы «Канадиенс» стал Филлип Дано после передачи Ильи Ковальчука.
«Монреаль» с 47 очками занимает 13 место на Востоке, «Чикаго» (50) — десятый на Западе.
«Сент-Луис» — «Филадельфия» 3:4 ОТ
«Сент-Луис» прервал свою 4-матчевую победную серию, проиграв в овертайме дома «Филадельфии» — 3:4 ОТ (1:0, 0:2, 2:1, 0:1). Автором победной шайбы после передачи Ивана Проворова стал Якуб Ворачек. Еще по голу за «Флайерз» забили Тайлер Питлик, Михаэль Раффль и Трэвис Конечны. У «Блюз» отличились Джастин Фолк, Райан О’Райлли и Александер Стин.
«Сент-Луис» с 68 баллами лидирует на Западе, «Филадельфия» (56) — восьмая на Востоке. 0