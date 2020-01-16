НХЛ. «Чикаго» разгромил «Монреаль», «Сент-Луис» уступил «Филадельфии»

«Монреаль» — «Чикаго» 1:4

«Чикаго» добыл третью победу подряд, разгромив в выездном матче «Монреаль» со счетом 4:1 (2:0, 1:1, 1:0). В составе победителей дублем отметился Зак Смит. Еще по голу забили Алекс Дебринкэт и Дрейк Каджула. Автором единственной шайбы «Канадиенс» стал Филлип Дано после передачи Ильи Ковальчука.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Монреаль» — «Чикаго» — 1:4 (0:2, 1:1, 0:1) Голы: Смит — 3 (мен., Каджула), 5:42 — 0:1. Смит — 4 (Куккук, Мяяття), 8:32 — 0:2. Дано — 12 (Ковальчук, Татар), 20:54 — 1:2. Дебринкэт — 12 (бол., Кейн, Тэйвз), 31:27 — 1:3. Каджула — 4, 51:40 — 1:4Вратари: Линдгрен — КроуфордШтраф: 6-6Броски: 33 (12+10+11) — 28 (11+11+6)

«Монреаль» с 47 очками занимает 13 место на Востоке, «Чикаго» (50) — десятый на Западе.

«Монреаль» — «Чикаго» 1:4

«Сент-Луис» — «Филадельфия» 3:4 ОТ

«Сент-Луис» прервал свою 4-матчевую победную серию, проиграв в овертайме дома «Филадельфии» — 3:4 ОТ (1:0, 0:2, 2:1, 0:1). Автором победной шайбы после передачи Ивана Проворова стал Якуб Ворачек. Еще по голу за «Флайерз» забили Тайлер Питлик, Михаэль Раффль и Трэвис Конечны. У «Блюз» отличились Джастин Фолк, Райан О’Райлли и Александер Стин.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Сент-Луис» — «Филадельфия» — 3:4 ОТ (1:0, 0:2, 2:1, 0:1) Голы: Фольк — 4 (бол., Стин, Томас), 14:24 — 1:0. Питлик — 5 (Лотон, Нисканен), 32:43 — 1:1. Раффль — 5 (Хегг, Кутюрье), 35:43 — 1:2. Конекны — 15 (бол., ван Римсдайк, Жиру), 40:26 — 1:3. О`Райлли — 9 (Шенн, Перрон), 50:35 — 2:3. Стин — 4 (Томас, Шворц), 53:39 — 3:3. Ворачек — 9 (Проворов, Кутюрье), 63:33 — 3:4Вратари: Биннингтон — ЭллиоттШтраф: 6-14Броски: 33 (14+8+11+0) — 25 (8+9+7+1)

«Сент-Луис» с 68 баллами лидирует на Западе, «Филадельфия» (56) — восьмая на Востоке. 0