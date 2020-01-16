ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    НХЛ. «Чикаго» разгромил «Монреаль», «Сент-Луис» уступил «Филадельфии»

    Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 16 января

    Хоккей НХЛ Филадельфия Флайерз Сент-Луис Блюз Чикаго Блэкхоукс Монреаль Канадиенс Прогнозы на НХЛ
    Вся лентаСамое главное
    Тимо Вернер«Быки» и хейтеры. Почему «РБ Лейпциг» ненавидят в Бундеслиге? Жуан ФеликсЖуан Феликс в «Атлетико». Сыграла ли ставка мадридцев? «Сент-Луис» — «Филадельфия»НХЛ. «Чикаго» разгромил «Монреаль», «Сент-Луис» уступил «Филадельфии»
  • 00:59
    • «Монако» Головина уступил ПСЖ
  • 00:46
    • Гол Маты вывел МЮ в 1/16 Кубка Англии
  • 00:43
    • «Ювентус» разгромил «Удинезе». «Дубль» и передача на счету Дибалы
  • 22:22
    • РФС договорилось о продлении контракта с Черчесовым
  • 22:15
    • «Зенит» обыграл «Басконию» в Евролиге
  • 22:00
    • «Милан» обыграл СПАЛ и прошел в четвертьфинал Кубка Италии
  • 18:37
    • Сборная России выиграла смешанную эстафету на этапе Кубка IBU
    Все новости спорта
    «Сент-Луис» — «Филадельфия»
    «Сент-Луис» — «Филадельфия»
  • 8000
    • Бонус x2 по промо: LIVESPORTЗабрать!

    «Монреаль» — «Чикаго» 1:4

    «Чикаго» добыл третью победу подряд, разгромив в выездном матче «Монреаль» со счетом 4:1 (2:0, 1:1, 1:0). В составе победителей дублем отметился Зак Смит. Еще по голу забили Алекс Дебринкэт и Дрейк Каджула. Автором единственной шайбы «Канадиенс» стал Филлип Дано после передачи Ильи Ковальчука.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Монреаль» — «Чикаго» — 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)
    Голы: Смит — 3 (мен., Каджула), 5:42 — 0:1. Смит — 4 (Куккук, Мяяття), 8:32 — 0:2. Дано — 12 (Ковальчук, Татар), 20:54 — 1:2. Дебринкэт — 12 (бол., Кейн, Тэйвз), 31:27 — 1:3. Каджула — 4, 51:40 — 1:4Вратари: Линдгрен — КроуфордШтраф: 6-6Броски: 33 (12+10+11) — 28 (11+11+6)

    «Монреаль» с 47 очками занимает 13 место на Востоке, «Чикаго» (50) — десятый на Западе.

    «Монреаль» — «Чикаго» 1:4

    «Сент-Луис» — «Филадельфия» 3:4 ОТ

    «Сент-Луис» прервал свою 4-матчевую победную серию, проиграв в овертайме дома «Филадельфии» — 3:4 ОТ (1:0, 0:2, 2:1, 0:1). Автором победной шайбы после передачи Ивана Проворова стал Якуб Ворачек. Еще по голу за «Флайерз» забили Тайлер Питлик, Михаэль Раффль и Трэвис Конечны. У «Блюз» отличились Джастин Фолк, Райан О’Райлли и Александер Стин.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сент-Луис» — «Филадельфия» — 3:4 ОТ (1:0, 0:2, 2:1, 0:1)
    Голы: Фольк — 4 (бол., Стин, Томас), 14:24 — 1:0. Питлик — 5 (Лотон, Нисканен), 32:43 — 1:1. Раффль — 5 (Хегг, Кутюрье), 35:43 — 1:2. Конекны — 15 (бол., ван Римсдайк, Жиру), 40:26 — 1:3. О`Райлли — 9 (Шенн, Перрон), 50:35 — 2:3. Стин — 4 (Томас, Шворц), 53:39 — 3:3. Ворачек — 9 (Проворов, Кутюрье), 63:33 — 3:4Вратари: Биннингтон — ЭллиоттШтраф: 6-14Броски: 33 (14+8+11+0) — 25 (8+9+7+1)

    «Сент-Луис» с 68 баллами лидирует на Западе, «Филадельфия» (56) — восьмая на Востоке. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Брак дисциплины лишил золота. Россия упустила победу над Канадой
  • 06/01/2020 в 00:54
    •
  • Прогноз
  • «Вашингтон» — «Нью-Джерси»
  • 1.68
  • Завтра в 03:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Криштиану Роналду
  • Роналду в «Арсенале», Зидан — в «Блэкберне». Величайшие несостоявшиеся трансферы
    • 22:41 11/01/2020     Валерий Карпин
  • Планы на зиму: «Ростов»
    • 20:24 10/01/2020     Тома Лемар
  • Трансферный дайджест. 7-13 января
    • 21:26 13/01/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    Тоже интересно
    Джованни Ло Чельсо и Эрик Ламела Футбол Аргентинский мастер-класс. «Тоттенхэм» прервал серию без побед«Тоттенхэм» по итогам переигровки прошел «Мидлсбро» в Кубке Англии Вчера в 15:250
  • 07:01
    • Кудерметова — в полуфинале турнира в Хобарте
  • 00:30
    • Менье может перейти в «Баварию»
  • 00:06
    • «Арсенал» заинтересован в трансфере Левена Курзавы
    Виктор Гончаренко Футбол Планы на зиму: ЦСКАКак Виктору Гончаренко укрепить армейский механизм, чтобы не упустить путевку в Лигу чемпионов Вчера в 00:030
  • Экспресс дня

  • Вернется ли «Рома» на победную тропу?
  • 3.51
    •
  • 23:43
    • Жиру переходит в «Интер»
  • 23:26
    • «Амьен» сыграл вничью с «Реймсом», «Ренн» обыграл «Ним»
  • 23:07
    • Тодибо перешел в Шальке на правах аренды
    Малкин оформил дубль Хоккей НХЛ. Гол Кучерова, три очка Малкина, ассист ГусеваРезультаты матчей регулярного чемпионата НХЛ 15 января Вчера в 09:580
  • 21:28
    • «Реал» и «Аякс» договорились о переходе Ван де Бека
  • 17:01
    • Пять игроков «Ливерпуля» вошли в символическую сборную года по версии УЕФА
  • 16:29
    • Соболев близок к переходу в ЦСКА — СМИ
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.89
  • Прогноз на матч ЦСКА — Сочи
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч СКА — Йокерит
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  3.51
  • Экспресс дня 16 января
  • Сегодня в 21:15
    •  1.67
  • Прогноз на матч По — Бордо
  • Футбол
  • Сегодня в 22:55
    •  2.40
  • Прогноз на матч Парма — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  1.68
  • Прогноз на матч Вашингтон — Нью-Джерси
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Айлендерс — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.59
  • Прогноз на матч Торонто — Нью-Джерси
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.53
  • Прогноз на матч Макгрегор — Серроне
  • Прочие
  • 19/01/2020 в 08:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2020ЧМ-2020
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие