Канада U20 — Россия U20: счет матча 4:3, обзор голов

Подопечные Валерия Брагина открыли счет на 30-й минуте, реализовав большинство усилиями Никиты Александрова, который здорово подставил клюшку после броска Егора Замулы.
Канадцы отыгрались спустя две минуты, воспользовавшись двойным удалением у соперника. Автором гола стал Далин Козенс.
За пять минут до перерыва Григорий Денисенко вновь вывел Россию вперед. Форвард российской команды затолкал шайбу в ворота, оказавшись на пятачке.
На 49-й минуте Максим Сорокин развил успех россиян, когда с кистей прицельно бросил в дальнюю девятку.
Спустя всего минуту Коннор Макмайкл сократил отставание Канады. А на 52-й минуте Берретт Хэйтон восстановил паритет.
Победную шайбу канадцы забросили на 57-й минуте — Экил Томас убежал на рандеву с вратарем и успешно его переиграл.
Концовку россияне доигрывали в меньшинстве, поэтому финального штурма болельщики не увидели.
Для сборной Канады это уже 18-й триумф на молодежных первенствах. Россия завоевала серебро впервые с 2016 года. 0