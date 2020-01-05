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    Россия уступила Канаде в финале МЧМ-2020

    Канада U20 — Россия U20: счет матча 4:3, обзор голов

    Хоккей Молодежный чемпионат мира по хоккею Сборная России Сборная Канады
    В финальном матче молодежного чемпионата мира по хоккею сборная России проиграла команде Канады — 3:4 (0:0, 2:1, 1:3).

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Подопечные Валерия Брагина открыли счет на 30-й минуте, реализовав большинство усилиями Никиты Александрова, который здорово подставил клюшку после броска Егора Замулы.

    Канадцы отыгрались спустя две минуты, воспользовавшись двойным удалением у соперника. Автором гола стал Далин Козенс.

    За пять минут до перерыва Григорий Денисенко вновь вывел Россию вперед. Форвард российской команды затолкал шайбу в ворота, оказавшись на пятачке.

    На 49-й минуте Максим Сорокин развил успех россиян, когда с кистей прицельно бросил в дальнюю девятку.

    Спустя всего минуту Коннор Макмайкл сократил отставание Канады. А на 52-й минуте Берретт Хэйтон восстановил паритет.

    Победную шайбу канадцы забросили на 57-й минуте — Экил Томас убежал на рандеву с вратарем и успешно его переиграл.

    Концовку россияне доигрывали в меньшинстве, поэтому финального штурма болельщики не увидели.

    МЧМ-2020. Финал
    Канада U20 — Россия U20 — 4:3 (0:0, 1:2, 3:1)
    Голы: Александров — 2 (бол., Замула, Денисенко), 29:37 — 0:1. Козенс — 2 (бол., Велено, Лафренье), 31:01 — 1:1. Денисенко — 3 (Романов), 34:46 — 1:2. Соркин — 1 (Круглов), 48:46 — 1:3. Макмайкл — 5 (Эддисон, Байрам), 49:20 — 2:3. Хейтон — 6 (бол., Эддисон, Лафренье), 51:21 — 3:3. Томас — 1 (Макмайкл), 56:03 — 4:3Вратари: Хофер — Мифтахов (57:19 — 58:34, 59:01 — 59:22)Штраф: 12 — 16Броски: 30 (7+16+7) — 38 (10+14+14)

    Для сборной Канады это уже 18-й триумф на молодежных первенствах. Россия завоевала серебро впервые с 2016 года. 0

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