Канада U20 — Россия U20: счет матча 4:3, обзор голов

В финальном матче молодежного чемпионата мира по хоккею сборнаяпроиграла команде— 3:4 (0:0, 2:1, 1:3).

Подопечные Валерия Брагина открыли счет на 30-й минуте, реализовав большинство усилиями Никиты Александрова, который здорово подставил клюшку после броска Егора Замулы.

Канадцы отыгрались спустя две минуты, воспользовавшись двойным удалением у соперника. Автором гола стал Далин Козенс.

За пять минут до перерыва Григорий Денисенко вновь вывел Россию вперед. Форвард российской команды затолкал шайбу в ворота, оказавшись на пятачке.

На 49-й минуте Максим Сорокин развил успех россиян, когда с кистей прицельно бросил в дальнюю девятку.

Спустя всего минуту Коннор Макмайкл сократил отставание Канады. А на 52-й минуте Берретт Хэйтон восстановил паритет.

Победную шайбу канадцы забросили на 57-й минуте — Экил Томас убежал на рандеву с вратарем и успешно его переиграл.

Концовку россияне доигрывали в меньшинстве, поэтому финального штурма болельщики не увидели.

МЧМ-2020. Финал Канада U20 — Россия U20 — 4:3 (0:0, 1:2, 3:1) Голы: Александров — 2 (бол., Замула, Денисенко), 29:37 — 0:1. Козенс — 2 (бол., Велено, Лафренье), 31:01 — 1:1. Денисенко — 3 (Романов), 34:46 — 1:2. Соркин — 1 (Круглов), 48:46 — 1:3. Макмайкл — 5 (Эддисон, Байрам), 49:20 — 2:3. Хейтон — 6 (бол., Эддисон, Лафренье), 51:21 — 3:3. Томас — 1 (Макмайкл), 56:03 — 4:3Вратари: Хофер — Мифтахов (57:19 — 58:34, 59:01 — 59:22)Штраф: 12 — 16Броски: 30 (7+16+7) — 38 (10+14+14)

Для сборной Канады это уже 18-й триумф на молодежных первенствах. Россия завоевала серебро впервые с 2016 года. 0