«Ак Барс» отыгрался со счета 0:3 в матче с «Трактором»

одержал победу надв домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча, которая прошла в Казани, завершилась со счетом 4:3 ОТ (0:1, 0:2, 3:0, 1:0).

Гости повели 3:0 благодаря голам Лукаша Седлака (15 минута), Александра Авцина (30) и Ника Бэйлена (33).

Хозяева на это ответили дублем Даниса Зарипова (53 и 59), а также точными бросками Станислава Галиева (41) и Артема Галимова (63).

КХЛ. Регулярный чемпионат «Ак Барс» (Казань) — «Трактор» (Челябинск) — 4:3 ОТ (0:1, 0:2, 3:0, 1:0) Голы: Седлак — 16 (бол., Основин, Кейлоф), 14:48 — 0:1. Авцин — 5 (Карлин, Косов), 29:07 — 0:2. Бэйлен — 7, 32:39 — 0:3. Галиев — 10 (бол., Зарипов, Ар. Галимов), 40:58 — 1:3. Зарипов — 8 (Викстранд, Ар. Галимов), 52:42 — 2:3. Зарипов — 9 (Ар. Галимов), 58:28 — 3:3. Ар. Галимов — 9, 62:40 — 4:3Вратари: Рейдеборн (Билялов, 32:39) — ГалимовШтраф: 20 — 31Броски: 48 (12+8+24+4) — 27 (8+12+7+0)

Казанцы сохранили лидерство в Восточной конференции (64 очка), а «Трактор» остался на последнем месте (38 очков). 0