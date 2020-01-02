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    «Даллас» обыграл «Нэшвилл» в Зимней классике

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    «Даллас» одержал победу над «Нэшвилл» в матче Зимней классики НХЛ.

    «Даллас» обыграл «Нэшвилл» в Зимней классике
    «Даллас» обыграл «Нэшвилл» в Зимней классике

    Встреча, прошедшая 1 января на стадионе «Коттон Боул» в Далласе в присутствии 85 630 зрителей, завершилась победой «Старз» со счетом 4:2 (0:2, 1:0, 3:0).

    Победную шайбу забросил российский форвард «Старз» Александр Радулов. Российский голкипер хозяев Антон Худобин остался в запасе. Еще один россиянин Денис Гурьянов в первом периоде не реализовал буллит.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Даллас» — «Нэшвилл» — 4:2 (0:2, 1:0, 3:0)
    Голы: Дюшен — 9 (бол., Форсберг, Йоси), 5:46 — 0:1. Фаббро — 4 (бол., Дюшен, Йоси), 7:36 — 0:2. Комо — 5 (Дикинсон, Линделл), 38:52 — 1:2. Янмарк — 5 (бол., Клингберг, Хинтс), 40:58 — 2:2. Радулов — 12 (бол., Клингберг, Бенн), 45:06 — 3:2. Секера — 1 (Факса, Янмарк), 46:35 — 4:2Нереализованный буллит: Гурьянов (Д), 8:38 (Вратарь)Вратари: Бишоп — Ринне (57:29)Штраф: 21-8Броски: 35 (8+16+11) — 33 (10+12+11)

    «Даллас» — «Нэшвилл»
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