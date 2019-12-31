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    Плющев: Нашей молодежке нужно налаживать дисциплину

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    Заслуженный тренер России Владимир Плющев подвел итоги трех матчей молодежной сборной России на чемпионате мира в Чехии.

    Владимир Плющев
    Владимир Плющев

    «После уверенной победы над канадцами, было ясно, что второй день подряд с очень крепкой сборной играть будет непросто.

    Несмотря на поражение от американцев, в целом, я бы не сказал, что они нас полностью переиграли, по броскам мы не уступили.

    Вновь подвели нас удаления, эмоции захлестывали. Наши ребята очень много удаляются.

    В матче с американцами — мы получили 8 (!) удалений, причем большая часть которых была, как говорится, не обязательными.

    Молодцы, что семь раз выстояли, но дисциплину необходимо налаживать. Бойцовские качества, проявлять конечно нужно, но в то же время, нужно стараться все делать в рамках правил.

    Впереди очень важный матч с немцами. Кто займет место в воротах — сложно сказать. Но если доверили место в воротах юному Аскарову в стартовом матче турнира, весьма вероятно, что и завтра он будет защищать наши ворота.

    В том, что мы уступили на старте чехам нет его вины — очень много ошибок было допущено в обороне. А в том, что Аскаров очень перспективный голкипер — в этом сомнений нет.

    Ему только 17 лет и он уже успел дебютировать в матче КХЛ», — приводит слова Плющева «Спорт-Экспресс».

    Молодежная сборная России сыграет с Германией 31 декабря. Начало матча — 17.00 (мск).

    Команда Валерия Брагина располагается на 5-м месте в турнирной таблице группы B с 3 очками. Германия — 3-я строчка и 3 балла. 0

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