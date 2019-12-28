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    «Сочи» в овертайме победил «Йокерит»

    Хоккей КХЛ Йокерит Сочи Прогнозы на КХЛ
    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» одержал домашнюю победу над «Йокеритом» со счетом 4:3 (1:0, 1:3, 1:0, 1:0).

    «Йокерит»
    «Йокерит»

    В составе победителей шайбы забрасывали Сергей Шмелев (10-я минута), Денис Мосалев (32-я), Симон Бертильссон (43-я) и Вячеслав Лещенко (56-я секунда овертайма).

    За финский клуб отличились Ессе Йоэнсуу (28-я), Брайан О’Нилл (30-я) и Давид Скленичка (38-я).

    «Йокерит» занимает четвертое место в Западной конференции, набрав 53 очка в 40 встречах.

    «Сочи», прервав серию из трех поражений, занимает на Западе девятое место, набрав 39 очков в 42 играх.

    Завтра 29 декабря сочинцы сыграют дома против «Спартака». «Йокерит» 30 января примет «Витязь».

    КХЛ Регулярный чемпионат
    «Сочи» (Сочи) — «Йокерит» (Хельсинки) — 4:3 ОТ (1:0, 1:3, 1:0, 1:0)
    Голы: Шмелев — 10 (Эллис, Мосалев), 9:54 — 1:0. Йоэнсуу — 11 (О`Нилл, Регин), 27:11 — 1:1. О`Нилл — 16, 29:56 — 1:2. Мосалев — 4 (Шмелев), 31:57 — 2:2. Скленичка — 1 (Оксанен, Пильстрем), 37:11 — 2:3. Бертильссон — 1 (Архипов, Выглазов), 42:40 — 3:3. Лещенко — 3 (Бертильссон, Коллинс), 60:56 — 4:3Вратари: Проскуряков — А. НиемиБроски: 18 (7+6+4+1) — 33 (14+14+5+0)Штраф: 2 — 6
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