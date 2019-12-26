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    Титов: Молодежке надо сделать выводы и забыть игру против Чехии

    Хоккей Сборная России Сборная Чехии Молодежный чемпионат мира по хоккею
    Бывший тренер нескольких клубов НХЛ Герман Титов, считает, что в поражении молодежной сборной России нет ничего страшного, и что следующий соперник — сборная Канады россиянам вполне по силам.

    Герман Титов
    Герман Титов

    В стартовом матче молодежного чемпионата мира российские хоккеисты уступили Чехии (3:4).

    «Считаю, что ничего страшного не случилось. Наша команда в целом играла неплохо, доминировала. Первый период и вовсе был 18-5 по броскам.

    Не считаю, что в поражении виноват вратарь. Так ни в коем случае нельзя говорить — проигрывает и выигрывает команда. Броски были очень сложными, такие матчи бывают у всех, надо его поддержать.

    Наши ребята подолгу не выпускали соперника из зоны, но все решили контратаки. Чехи были очень заряжены.

    Возможно, сказалось давление трибун. Если взрослые держат удар, то молодые еще где-то могли подсесть эмоционально.

    Сейчас главное — сделать выводы и забыть эту игру, важен только следующий матч. Он будет такой же сложный, но ничего страшного в Канаде нет», — приводит слова Титова «Спорт-Экспресс». 0

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