Романов: Соперник провоцировал, чтобы мы оставались в меньшинстве

Защитник молодежной сборной Россииподелился впечатлениями после поражения от команды Чехии (3:4) на старте группового этапа чемпионата мира.

«Очень много удалений было. Можно сказать, что постоянно были удаления. Соперник провоцировал и старался, чтобы мы больше и больше оставались в меньшинстве.

Какие-то свои моменты не реализовали в большинстве. На последней минуте план был довести шайбу до ворот и закопать ее любым способом, что бы она зашла.

Травма Лауко? Человеку не повезло, в первой же смене он вышел и травмировался. Это не повлияло на ход матча. Про судей что говорить? После драки кулаками не машут.

Аскарова подбодрили, конечно. Ничего страшного. Там такие голы были… Ну не его. Он не порол сегодня. Проиграла команда — значит, виновата вся команда. А какие-то игроки… Это сразу отметается.

В прошлом году в Канаде так же играли при толпе, которая болела против нас. То же самое и здесь было», — цитирует Романова «Чемпионат».

28 декабря команда Валерия Брагина сыграет с хоккеистами из Канады. Встреча стартует в 21.00 мск. 0