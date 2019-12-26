«Магнитка» обыграла «Динамо» в Риге

«Металлург»
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В составе победителей дублем отметился чешский нападающий Андрей Нестрашил, забивший по шайбе в первом и третьем периодах (10-я и 46-я минуты).
«Магнитка» занимает восьмое место в Восточной конференции, набрав 45 очков после 42 проведенных игр. «Динамо» располагается на последней строчке на Западе (27 очков).
В следующем матче «Металлург» дома сыграет против московского «Динамо», а рижский клуб отправится в гости к «Торпедо».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Динамо» (Рига) — «Металлург» (Магнитогорск) — 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)
Голы: Нестрашил — 5 (Филиппи, Мозякин), 9:02 — 0:1. Нестрашил — 6 (Мозякин, Филиппи), 45:10 — 0:2Вратари: Салак (57:22) — КошечкинБроски: 28 (2+16+10) — 23 (6+7+10)Штраф: 8 — 10