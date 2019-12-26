«Магнитка» обыграла «Динамо» в Риге

Рижскоепотерпело домашнее поражение от магнитогорского(0:2) в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

В составе победителей дублем отметился чешский нападающий Андрей Нестрашил, забивший по шайбе в первом и третьем периодах (10-я и 46-я минуты).

«Магнитка» занимает восьмое место в Восточной конференции, набрав 45 очков после 42 проведенных игр. «Динамо» располагается на последней строчке на Западе (27 очков).

В следующем матче «Металлург» дома сыграет против московского «Динамо», а рижский клуб отправится в гости к «Торпедо».