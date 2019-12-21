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    «Сибирь» на выезде победила «Ак Барс»

    Хоккей КХЛ Ак Барс Сибирь Прогнозы на КХЛ
    «Ак Барс» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ проиграл «Сибири» — 0:3.

    «Сибирь» одержала третью победу в четырех матчах
    «Сибирь» одержала третью победу в четырех матчах

    В составе гостей отличились нападающие Данил Романцев, Юусо Пуустинен и Алексей Яковлев.

    Для новосибирской команды это третья победа в последних четырех встречах. У казанской команды в последних восьми играх четыре победы и четыре поражения.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Ак Барс» (Казань) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)
    Голы: Романцев — 5 (бол., Руохомаа, Йокипакка), 34:22 — 0:1. Пуустинен — 12 (Йокипакка, Шаров), 54:18 — 0:2. Яковлев — 4 (п.в., Чесалин), 58:20 — 0:3Вратари: Билялов (58:07 — 58:20) — КрасиковШтраф: 25 — 11Броски: 33 (15+9+9) — 25 (8+8+9)
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