«Сибирь» на выезде победила «Ак Барс»

«Сибирь» одержала третью победу в четырех матчах
khl.ru
В составе гостей отличились нападающие Данил Романцев, Юусо Пуустинен и Алексей Яковлев.
Для новосибирской команды это третья победа в последних четырех встречах. У казанской команды в последних восьми играх четыре победы и четыре поражения.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Ак Барс» (Казань) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)
Голы: Романцев — 5 (бол., Руохомаа, Йокипакка), 34:22 — 0:1. Пуустинен — 12 (Йокипакка, Шаров), 54:18 — 0:2. Яковлев — 4 (п.в., Чесалин), 58:20 — 0:3Вратари: Билялов (58:07 — 58:20) — КрасиковШтраф: 25 — 11Броски: 33 (15+9+9) — 25 (8+8+9)