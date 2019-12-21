«Сибирь» на выезде победила «Ак Барс»

в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ проиграл— 0:3.

«Сибирь» одержала третью победу в четырех матчах khl.ru 8000 Бонус x2 по промо: LIVESPORT Забрать!

В составе гостей отличились нападающие Данил Романцев, Юусо Пуустинен и Алексей Яковлев.

Для новосибирской команды это третья победа в последних четырех встречах. У казанской команды в последних восьми играх четыре победы и четыре поражения.