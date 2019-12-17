«Локомотив» в овертайме обыграл минское «Динамо»

Голами в составе победителей отметились Павел Кудрявцев, Артур Каюмов и Андрей Марков.
У хозяев голы на свой счет записали Андрей Костицын и Александр Китаров.
Проигрышная серия «Динамо» длится семь матчей. В турнирной таблице Западной конференции минский клуб занимает предпоследнее 11-е место, набрав 28 очков в 37 матчах.
«Локомотив» идет шестым с 43 очками, набранными в 38 играх.
В среду, 18 декабря минское «Динамо» примет дома ХК «Сочи». В четверг 19 декабря «Локомотив» сыграет в гостях с «Йокеритом».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Динамо» (Минск) — «Локомотив» (Ярославль) — 2:3 ОТ (0:1, 0:1, 2:0, 0:1)
Голы: Кудрявцев — 10 (бол., Осипов, Савченко), 12:15 — 0:1. Каюмов — 9 (Алексеев, Коваленко), 29:57 — 0:2. А. Костицын — 9 (Граньяни, Спунер), 53:20 — 1:2. Китаров — 2 (Евенко, Знахаренко), 56:03 — 2:2. Марков — 1 (Ковалев), 64:43 — 2:3Вратари: Энрот — КоноваловБроски: 27 (7+11+7+2) — 31 (11+14+2+4)Штраф: 6 — 12