«Локомотив» в овертайме обыграл минское «Динамо»

Минскоена родном льду проиграло ярославскому(2:3 от) в овертайме матча регулярного чемпионата КХЛ.

Голами в составе победителей отметились Павел Кудрявцев, Артур Каюмов и Андрей Марков.

У хозяев голы на свой счет записали Андрей Костицын и Александр Китаров.

Проигрышная серия «Динамо» длится семь матчей. В турнирной таблице Западной конференции минский клуб занимает предпоследнее 11-е место, набрав 28 очков в 37 матчах.

«Локомотив» идет шестым с 43 очками, набранными в 38 играх.

В среду, 18 декабря минское «Динамо» примет дома ХК «Сочи». В четверг 19 декабря «Локомотив» сыграет в гостях с «Йокеритом».