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    «Локомотив» в овертайме обыграл минское «Динамо»

    Хоккей КХЛ Динамо Минск Прогнозы на КХЛ
    Минское «Динамо» на родном льду проиграло ярославскому «Локомотиву» (2:3 от) в овертайме матча регулярного чемпионата КХЛ.

    «Локомотив»
    «Локомотив»

    Голами в составе победителей отметились Павел Кудрявцев, Артур Каюмов и Андрей Марков.

    У хозяев голы на свой счет записали Андрей Костицын и Александр Китаров.

    Проигрышная серия «Динамо» длится семь матчей. В турнирной таблице Западной конференции минский клуб занимает предпоследнее 11-е место, набрав 28 очков в 37 матчах.

    «Локомотив» идет шестым с 43 очками, набранными в 38 играх.

    В среду, 18 декабря минское «Динамо» примет дома ХК «Сочи». В четверг 19 декабря «Локомотив» сыграет в гостях с «Йокеритом».

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Динамо» (Минск) — «Локомотив» (Ярославль) — 2:3 ОТ (0:1, 0:1, 2:0, 0:1)
    Голы: Кудрявцев — 10 (бол., Осипов, Савченко), 12:15 — 0:1. Каюмов — 9 (Алексеев, Коваленко), 29:57 — 0:2. А. Костицын — 9 (Граньяни, Спунер), 53:20 — 1:2. Китаров — 2 (Евенко, Знахаренко), 56:03 — 2:2. Марков — 1 (Ковалев), 64:43 — 2:3Вратари: Энрот — КоноваловБроски: 27 (7+11+7+2) — 31 (11+14+2+4)Штраф: 6 — 12
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