Варламов помог «Баффало» обыграть «Айлендерс»

В рамках регулярного чемпионата НХЛна своем поле одолел— 3:2 ОТ (1:0, 0:1, 1:1, 1:0).

В основное время в составе победителей точные броски нанесли Майкл Дэл Колл (6 минута) и Джордан Эберле (45). Победный гол в овертайме на свой счет записал Энтони Бовиллье (64).

У проигравших отличились Виктор Олофссон (27) и Джек Айкел (59).

Российский вратарь «островитян» Семен Варламов отразил 33 броска по своим воротам.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Айлендерс» — «Баффало» — 3:2 ОТ (1:0, 0:1, 1:1, 1:0) Голы: Дэл Колл — 2 (Бовилье), 5:11 — 1:0. Улофссон — 14 (бол., Далин, Айкел), 26:11 — 1:1. Эберле — 3 (Нельсон), 44:50 — 2:1. Айкел — 23 (бол., Ристолайнен, Улофссон), 58:14 — 2:2. Бовилье — 10, 63:04 — 3:2Вратари: Варламов — Улльмарк (58:00 — 58:14)Штраф: 8 — 8Броски: 26 (9+7+8+2) — 35 (10+10+13+2)

«Айлендерс» — вторые в Восточной конференции (46 очков), «Баффало» — седьмой (39 очков).

В еще одном матче «Оттава Сенаторз» дома победила «Коламбус Блю Джекетс» — 4:3 ОТ (2:1, 1:0, 0:2, 1:0).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Оттава» — «Коламбус» — 4:3 ОТ (2:1, 1:0, 0:2, 1:0) Голы: Дюклер — 16 (Л. Браун, Зайцев), 2:16 — 1:0. Аткинсон — 8 (Мюррей, Нюквист), 4:53 — 1:1. Дюклер — 17 (Анисимов, Хэйнси), 12:05 — 2:1. К. Браун — 5, 28:17 — 3:1. Тексье — 5 (Дюбуа, Робинсон), 44:44 — 3:2. Тексье — 6 (Дюбуа, Робинсон), 51:31 — 3:3. Дюклер — 18 (бол., Шабо, Пажо), 61:56 — 4:3Вратари: Нильссон — Мерзликинс (Корписало, 20:00)Штраф: 13 — 11Броски: 27 (8+12+5+2) — 41 (10+8+20+3)

«Оттава» занимает 14-е место в Восточной конференции (30 очков), а «Коламбус» — 13-е (30 очков). 0