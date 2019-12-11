НХЛ. «Флорида» уступила «Тампа-Бэй», «Каролина» разгромила «Эдмонтон», очередное поражение «Сент-Луиса»

«Питтсбург» — «Монреаль» 1:4

«Питтсбург» на своем льду уступил «Монреалю» со счетом 1:4 (1:0, 0:3, 0:1). Российский нападающий «пингвинов» Евгений Малкин отметился голевой передачей.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Питтсбург» — «Монреаль» — 1:4 (1:0, 0:3, 0:1) Голы: Гюнтцель — 17 (Раст, Малкин), 2:59 — 1:0. Татар — 10 (бол., Галлахер, Дано), 32:24 — 1:1. Армиа — 11 (Питри), 36:17 — 1:2. Уэбер — 10 (Лехконен, Армиа), 39:45 — 1:3. Галлахер — 14 (п.в., Татар, Уэбер), 58:21 — 1:4Вратари: Джерри (58:10 — 58:21) — ПрайсШтраф: 2-2Броски: 34 (10+11+13) — 26 (5+17+4)

«Питтсбург» — «Монреаль» 1:4

«Флорида» — «Тампа-Бэй» 1:2

«Флорида» дома уступила «Тампе» со счетом 1:2 (0:1, 0:1, 1:0). В составе «Пантерз» единственный гол забил российский нападающий Евгений Дадонов. Голкипер Сергей Бобровский отразил 46 из 48 бросков по своим воротам. Вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 27 из 28 бросков. Никита Кучеров и Михаил Сергачев очков не набрал.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Флорида» — «Тампа-Бэй» — 1:2 (0:1, 0:1, 1:0) Голы: Стэмкос — 11 (Киллорн), 6:42 — 0:1. Киллорн — 9 (Чирелли, Чернак), 24:51 — 0:2. Дадонов — 12 (Юбердо, Хоффман), 58:00 — 1:2Вратари: Бобровский (57:06 — 58:00, 59:00) — ВасилевскийШтраф: 4-6Броски: 28 (13+9+6) — 48 (14+18+16)

«Флорида» — «Тампа-Бэй» 1:2

«Баффало» — «Сент-Луис» 5:2

«Сент-Луис» продлил серию до трех поражений подряд, уступив на выезде «Баффало» со счетом 2:5 (1:1, 0:1, 1:3). Иван Барбашев отыграл 16:57 и отдал результативную передачу. Теперь в активе россиянина 15 (5+10) очков в 32 матчах текущего сезона.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Баффало» — «Сент-Луис» — 5:2 (1:1, 1:0, 3:1) Голы: Райнхарт — 12 (Улофссон, Монтур), 0:18 — 1:0. Брауэр — 1 (Барбашев, Томас), 3:37 — 1:1. Ларссон — 4 (Богосян, Веси), 39:51 — 2:1. Пьетранджело — 7 (Перрон, Бозак), 43:52 — 2:2. Айкел — 19 (Райнхарт, Улофссон), 45:46 — 3:2. Гиргенсонс — 5 (п.в., Ларссон, Йокихарью), 59:09 — 4:2. Айкел — 20 (п.в., Гиргенсонс), 59:58 — 5:2Вратари: Улльмарк — Аллен (58:21 — 59:09, 59:17 — 59:58)Штраф: 4-4Броски: 33 (11+10+12) — 30 (9+10+11)

«Баффало» — «Сент-Луис» 5:2

«Виннипег» — «Детройт» 5:1

«Виннипег» нанес «Детройту» 12-е поражение в чемпионате подряд — 5:1 (1:0, 3:1, 1:0). В составе победителей по два очка набрали Эндрю Копп (1+1) и Блэйк Уилер (1+1).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Виннипег» — «Детройт» — 5:1 (1:0, 3:1, 1:0) Голы: Лаури — 4 (мен., Копп), 12:17 — 1:0. Эн — 1 (Задина), 27:39 — 1:1. Уилер — 8 (Элерс, Перро), 36:43 — 2:1. Копп — 5 (Моррисси, Пулман), 38:32 — 3:1. Лайне — 9 (Коннор, Сбиса), 38:43 — 4:1. Шайфли — 14 (бол., Пионк, Уилер), 45:04 — 5:1Вратари: Броссуа (Хеллебайк, 26:30, Броссуа, 27:39) — КомриШтраф: 16-18Броски: 30 (10+16+4) — 17 (5+7+5)

«Виннипег» — «Детройт» 5:1

«Нэшвилл» — «Сан-Хосе» 3:1

«Сан-Хосе» потерпел пятое поражение подряд, проиграв на выезде «Нэшвиллу» — 1:3 (0:0, 0:0, 1:3). По два очка у победителей заработали Калле Йернкрок (1+1) и Филип Форсберг (0+2).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Нэшвилл» — «Сан-Хосе» — 3:1 (0:0, 0:0, 3:1) Голы: Бонино — 12 (бол., Гранлунд, Смит), 44:24 — 1:0. Джохансен — 5 (бол., Форсберг, Ярнкрок), 52:59 — 2:0. Майер — 10 (Хертл, Лабанк), 58:02 — 2:1. Ярнкрок — 11 (п.в., Форсберг, Йоси), 59:18 — 3:1Вратари: Сарос — Джонс (57:53 — 58:02, 58:15 — 59:18)Штраф: 33-39Броски: 32 (11+2+19) — 25 (6+10+9)

«Нэшвилл» — «Сан-Хосе» 3:1

«Миннесота» — «Анахайм» 2:3 Б

«Анахайм» в серии буллитов победил «Миннесоту» — 3:2 (2:0, 0:1, 0:1, 0:0, 1:0).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Миннесота» — «Анахайм» — 2:3 Б (0:2, 1:0, 1:0, 0:0, 0:1) Голы: Ракелль — 9 (Сильверберг, Кэррик), 3:04 — 0:1. Фаулер — 6 (бол., Каше, Гецлаф), 10:23 — 0:2. Хартман — 4 (Раск, Фолиньо), 27:59 — 1:2. Донато — 5 (Паризе, Фиала), 42:03 — 2:2Победный буллит: РакелльВратари: Кяхкенен — ГибсонШтраф: 11-15Броски: 24 (1+10+10+3) — 33 (14+9+10+0)

«Миннесота» — «Анахайм» 2:3 Б

«Даллас» — «Нью-Джерси» 2:0

«Даллас» победил «Нью-Джерси» в домашнем матче — 2:0 (2:0, 0:0, 0:0). Шайбы забросили Радек Факса и Джо Павелски. Александр Радулов отметился голевой передачей и заработал показатель полезности «+1». «Нью-Джерси» потерпел шестое поражение кряду, «Даллас» продлил серию побед до трех игр.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Даллас» — «Нью-Джерси» — 2:0 (2:0, 0:0, 0:0) Голы: Факса — 7 (Кольяно, Комо), 1:42 — 1:0. Павелски — 7 (Хинтс, Радулов), 11:50 — 2:0Вратари: Бишоп — Блэквуд (57:24 — 58:46)Штраф: 6-10Броски: 35 (16+12+7) — 26 (2+8+16)

«Даллас» — «Нью-Джерси» 2:0

«Аризона» — «Калгари» 2:5

«Калгари» на выезде победил «Аризону» — 5:2 (2:0, 2:1, 1:1). Для «Флэймз» эта победа стала шестой подряд.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Аризона» — «Калгари» — 2:5 (0:2, 1:2, 1:1) Голы: Фролик — 3 (Риналдо), 2:11 — 0:1. Годро — 7 (Райан), 4:03 — 0:2. Риналдо — 2 (Фролик), 25:28 — 0:3. Монахэн — 10 (Баклунд, Хэмоник), 34:18 — 0:4. Чикран — 7, 39:49 — 1:4. Лучич — 3 (бол., Андерссон, Хэнифин), 54:32 — 1:5. Кессел — 7 (бол., Степан, Келлер), 59:28 — 2:5Вратари: Раанта (58:56 — 58:57) — ТэлботШтраф: 8-4Броски: 48 (15+16+17) — 29 (10+14+5)

«Аризона» — «Калгари» 2:5

«Эдмонтон» — «Каролина» 3:6

«Каролина» одержала третью победу подряд, одолев на выезде «Эдмонтон» — 6:3 (3:0, 0:1, 3:2). Российский нападающий «ураганов» Андрей Свечников сделал две голевые передачи.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Эдмонтон» — «Каролина» — 3:6 (0:3, 1:0, 2:3) Голы: Ахо — 17 (Терявяйнен, Хэмилтон), 4:15 — 0:1. Нидеррайтер — 4 (бол., Гардинер, Валлмарк), 17:58 — 0:2. Дзингел — 6 (бол., Нидеррайтер), 19:56 — 0:3. Кассиан — 10 (Джонс, Макдэвид), 27:45 — 1:3. Ньюджент-Хопкинс — 6 (бол., Драйзайтль, Макдэвид), 42:51 — 2:3. Кассиан — 11 (Макдэвид, Нюгорд), 45:40 — 3:3. Мартинук — 2 (Свечников, Фегеле), 49:27 — 3:4. Ахо — 18 (бол., Свечников, Терявяйнен), 52:16 — 3:5. Хэмилтон — 11 (Стаал), 55:19 — 3:6Вратари: Коскинен — Раймер (55:22 — 55:52)Штраф: 18-10Броски: 36 (12+13+11) — 32 (11+15+6)

«Ванкувер» — «Торонто» 1:4

«Ванкувер» на своем льду был разгромлен «Торонто» — 1:4 (0:0, 0:2, 1:2). Самым результативным игроком встречи стал капитан гостей Джон Таварес, набравший три (1+2) очка.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Ванкувер» — «Торонто» — 1:4 (0:0, 0:2, 1:2) Голы: Мэттьюс — 19 (Таварес, Холл), 21:45 — 0:1. Таварес — 11 (Сиси, Марнер), 39:40 — 0:2. Лейво — 7 (Пирсон, Хорват), 51:14 — 1:2. Таварес — 12 (Холл, Марнер), 54:58 — 1:3. Хаймэн — 6 (п.в.), 58:16 — 1:4Вратари: Маркстрем (57:22 — 58:16) — АндерсенШтраф: 4-4Броски: 39 (11+12+16) — 26 (8+10+8)

«Вегас» — «Чикаго» 5:1

«Вегас» в домашнем матче победил «Чикаго» со счетом 5:1 (0:0, 3:0, 2:1). Два (1+1) очка в составе хозяев набрал Райлли Смит. Российский нападающий «Вегаса» Валентин Зыков провел первую игру после 20-матчевой дисквалификации.

«Лос-Анджелес» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 3:1