Шипачев и Войнов выбраны для участия в Матче звезд КХЛ

Нападающий московского «Динамо», защитник «Авангарда»и голкипер «Ак Барса»вошли в список 12 игроков, которые были выбраны для участия в Матче звезд КХЛ 2020 года, сообщает официальный сайт лиги.

По итогам голосования, которое стартовало 18 ноября и продолжалось до 1 декабря, болельщики определили по три игрока (вратарь, защитник и нападающий) в команду каждого дивизиона.

В число выбранных участников Матча звезд вошли:

Вратари: Юлиус Гудачек («Спартак», дивизион Боброва), Юнас Энрот («Динамо» Минск, дивизион Тарасова), Билялов («Ак Барс», дивизион Харламова), Юха Метсола («Салават Юлаев», дивизион Чернышева).

Защитники: Юусо Хиетанен («Динамо» Москва, дивизион Боброва), Илья Шинкевич («Витязь», дивизион Тарасова), Кристиан Хенкель («Ак Барс», дивизион Харламова), Войнов («Авангард», дивизион Чернышева).

Нападающие: Шипачев («Динамо» Москва, дивизион Боброва), Вячеслав Грецкий («Динамо» Минск, дивизион Тарасова), Найджел Доус («Автомобилист», дивизион Харламова), Кирилл Семенов («Авангард», дивизион Чернышева).

На втором этапе голосования, который пройдет со 2 по 8 декабря, представители СМИ выберут по одному нападающему, защитнику и вратарю в каждую из команд.

Матч звезд КХЛ состоится 18 и 19 января в Москве. 0