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    НХЛ. «Бостон» обыграл «Миннесоту», «Сент-Луис» проиграл «Нэшвиллу»

    Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 24 ноября

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    «Бостон» — «Миннесота» 5:4 ОТ

    «Бостон» выиграл у «Миннесоты» со счетом 5:4. Хозяевам понадобился овертайм, чтобы обыграть соперника. Шайбу забросил Тори Краг.

    «Бостон» вышел на вторую строчку «Востока» с 35 очками, а «Миннесота» на 14 месте в Западной конференции с 21 баллом.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Бостон» — «Миннесота» — 5:4 ОТ (0:1, 2:2, 2:1, 1:0)
    Голы: Зукер — 8 (бол., Хант, Цуккарелло), 8:53 — 0:1. Дебраск — 4 (Хара, Ритчи), 24:14 — 1:1. Раск — 2 (Сперджен, Сутер), 26:14 — 1:2. Стаал — 7 (бол., Сутер, Цуккарелло), 34:26 — 1:3. Маршан — 16 (Краг, Бержерон), 39:56 — 2:3. Фиала — 5, 45:19 — 2:4. Крейчи — 3 (Бержерон, Дебраск), 58:05 — 3:4. Крейчи — 4 (бол., Бержерон, Краг), 58:53 — 4:4. Краг — 3 (Бержерон, Маршан), 62:41 — 5:4Вратари: Раск (57:39 — 58:05, 58:29 — 58:53) — СтэлокШтраф: 16 — 8Броски: 39 (10+13+15+1) — 36 (15+11+7+3)

    «Бостон» — «Миннесота» 5:4 ОТ

    «Нью-Джерси» — «Детройт» 5:1

    «Нью-Джерси» на своем льду разгромил «Детройт» со счетом 5:1. Лучшим в составе хозяев оказался Блейк Коулман, который забросил две шайбы.

    «Нью-Джерси» и «Детройт» последние в Восточной конференции. После победы «Джерси» оторвался от соперника на 3 пункта.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Нью-Джерси» — «Детройт» — 5:1 (0:0, 1:1, 4:0)
    Голы: Хирозе — 2 (Боуи), 23:32 — 0:1. Палмиери — 8 (Холл, Ватанен), 23:58 — 1:1. Батчер — 3 (Хишир), 44:42 — 2:1. Коулман — 6, 46:41 — 3:1. Холл — 4 (п.в.), 55:23 — 4:1. Коулман — 7 (Вуд, Хейден), 59:48 — 5:1Вратари: Доминге — Бернье (54:42 — 55:02, 55:06 — 55:23)Штраф: 15 — 15Броски: 34 (15+6+13) — 20 (5+10+5)

    «Нью-Джерси» — «Детройт» 5:1

    «Виннипег» — «Коламбус» 4:3

    «Виннипег» со счетом 4:3 обыграл «Коламбус». В составе «Джетс» отметился результативной передачей россиянин Дмитрий Куликов.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Виннипег» — «Коламбус» — 4:3 (1:1, 2:2, 1:0)
    Голы: Дюбуа — 10 (бол., Дженнер, Бьоркстранд), 4:59 — 0:1. Уилер — 6 (Рословик, Куликов), 8:23 — 1:1. Элерс — 11 (Уилер), 25:19 — 2:1. Джонс — 2 (бол., Веренски, Аткинсон), 26:30 — 2:2. Нюквист — 4 (бол., Бьоркстранд, Фолиньо), 27:17 — 2:3. Перро — 6 (Лаури, Копп), 34:43 — 3:3. Копп — 4, 58:06 — 4:3Вратари: Броссуа (Хеллебайк, 48:41) — Мерзликинс (58:56)Штраф: 10 — 6Броски: 31 (10+9+12) — 35 (11+18+6)

    «Виннипег» — «Коламбус» 4:3

    «Тампа-Бэй» — «Анахайм» 6:2

    «Тампа-Бэй» одержала уверенную победу над «Анахаймом» со счетом 6:2. В восточной группе «Тампа» десятая с 24 очками в активе. На один пункт меньше у «Анахайма». Клуб находится на 13 позиции «Запада».

    Отметим, что россиянин Никита Кучеров набрал балы по системе «гол+пас». У него одна шайба и одна результативная передача. По одному ассисту на свой счет также записали Василевский и Сергачев.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Тампа-Бэй» — «Анахайм» — 6:2 (1:1, 3:1, 2:0
    Голы: Пойнт — 6 (Рутта, Конахер), 16:08 — 1:0. Грант — 6 (мен.), 18:00 — 1:1. Кучеров — 7 (Чирелли, Киллорн), 25:28 — 2:1. Ракелль — 8 (Гецлаф, Фаулер), 27:57 — 2:2. Пойнт — 7 (бол., Хедман, Василевский), 32:39 — 3:2. Марун — 5 (Пакетт, Сергачев), 34:25 — 4:2. Чирелли — 5 (бол., Кучеров, Хедман), 46:20 — 5:2. Палат — 7 (бол., Шаттенкирк, Гурд), 57:27 — 6:2Вратари: Василевский — МиллерШтраф: 12 — 24Броски: 27 (8+5+14) — 38 (13+15+10)

    «Тампа-Бэй» — «Анахайм» 6:2

    «Даллас» — «Чикаго» 2:1 Б

    Александр Радулов поучаствовал в победе «Далласа» над «Чикаго». Россиянин отдал голевую передачу. Однако «Далласу» понадобилась серия буллитов, чтобы выиграть. Победный бросок сделал Павелски.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Даллас» — «Чикаго» — 2:1 Б (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0)
    Голы: Хинтс — 10 (Клингберг, Радулов), 14:08 — 1:0. Мяяття — 1 (Дебринкэт, Кейн), 17:24 — 1:1Вратари: Худобин — ЛенерШтраф: 8 — 8Броски: 41 (16+8+12+5) — 39 (12+13+12+2)

    «Даллас» — «Чикаго» 2:1 Б

    «Сент-Луис» — «Нэшвилл» 2:4

    «Сент-Луис» Клима Костина потерпел домашнее поражение от «Нэшвилла» со счетом 2:4. Сам же россиянин забил дебютную для себя шайбу.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сент-Луис» — «Нэшвилл» — 2:4 (1:3, 0:0, 1:1)
    Голы: Форсберг — 10 (Арвидссон, Йоси), 0:20 — 0:1. Экхольм — 4 (Гранлунд, Фаббро), 3:40 — 0:2. Костин — 1 (Шенн), 13:55 — 1:2. Сиссонс — 6 (Оливье, Уотсон), 18:34 — 1:3. Пьетранджело — 7 (бол., Перрон, О`Райлли), 56:52 — 2:3. Ярнкрок — 8 (п.в., Уотсон), 59:29 — 2:4Вратари: Биннингтон (56:47 — 56:52, 57:49 — 59:29) — СаросШтраф: 6 — 6Броски: 26 (9+10+7) — 43 (22+9+12)

    «Сент-Луис» — «Нэшвилл» 2:4

    «Вегас» — «Эдмонтон» 2:4

    «Эдмонтон» в гостях переиграл «Вегас» со счетом 2:4. Гости первыми открыли счет. Это сделал Коннор Макдэвид, который оформил «дубль».

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Вегас» — «Эдмонтон» — 2:4 (1:2, 1:1, 0:1)
    Голы: Макдэвид — 17 (Драйзайтль, Кассиан), 5:17 — 0:1. Бир — 4 (Драйзайтль, Кассиан), 16:00 — 0:2. Икин — 3 (Холден), 19:40 — 1:2. Гранлунд — 2 (Хас, Русселль), 32:04 — 1:3. Теодор — 2, 34:19 — 2:3. Макдэвид — 18 (бол., Драйзайтль), 42:11 — 2:4Вратари: Флери (57:26 — 59:04, 59:19 — 59:38) — СмитШтраф: 6 — 0Броски: 27 (9+8+10) — 31 (9+13+9)

    «Вегас» — «Эдмонтон» 2:4

    «Сан-Хосе» — «Нью-Йорк Айлендерс» 2:1 ОТ

    «Сан-Хосе» понадобился овертайм, чтобы выиграть у «Айлендерс». Решающую шайбу забросил Логан Кутюр.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сан-Хосе» — «Айлендерс» — 2:1 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 1:0)
    Голы: Серенсен — 4 (Ферраро, Торнтон), 26:38 — 1:0. Сизикас — 4 (Пелеч, Пулок), 27:05 — 1:1. Кутюр — 5 (Кейн, Бернс), 62:30 — 2:1Вратари: Джонс — ВарламовШтраф: 17 — 7Броски: 26 (13+6+5+2) — 28 (7+10+11+0)

    «Сан-Хосе» — «Айлендерс» 2:1 ОТ

    «Каролина» — «Флорида» 4:2

    Андрей Свечников и «Каролина» отпраздновали победу со счетом 4:2 над «Флоридой». Россиянин отметится ассистом и шайбой.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Каролина» — «Флорида» — 4:2 (2:2, 1:0, 1:0)
    Голы: Экблад — 5 (Аккьяри), 8:36 — 0:1. Бойл — 4 (Сивиур, Строльман), 8:54 — 0:2. Песке — 3 (Терявяйнен, Эдмундсон), 9:35 — 1:2. Нечас — 6 (Хэмилтон, Славин), 14:20 — 2:2. Хэмилтон — 10 (Терявяйнен, Свечников), 37:45 — 3:2. Свечников — 11 (п.в., Терявяйнен, Ахо), 58:58 — 4:2Вратари: Мразек — Бобровский (58:45 — 58:58, 59:11)Штраф: 4 — 4Броски: 34 (8+10+16) — 23 (6+10+7)

    «Каролина» — «Флорида» 4:2

    «Монреаль» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 5:6

    «Монреаль» Бучневича и Панарина проиграл дома «Рейнджерс» 5:6. Правда для россиян этот поединок стал удачным. Они забили по шайбе. Панарин также отметился голевой передачей.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Монреаль» — «Рейнджерс» — 5:6 (3:0, 1:3, 1:3)
    Голы: Доми — 5 (Сузуки, Лехконен), 2:03 — 1:0. Лехконен — 4 (Армиа, Райлли), 10:00 — 2:0. Доми — 6 (Сузуки, Чиаро), 19:26 — 3:0. Уэбер — 7 (Чиаро, Юдон), 22:51 — 4:0. Хитил — 7 (Панарин, Шей), 26:10 — 4:1. Бучневич — 4 (Хауден), 27:06 — 4:2. Лемье — 2 (Фокс, Труба), 29:30 — 4:3. Лехконен — 5 (Доми), 45:20 — 5:3. Панарин — 12 (Крайдер, Стром), 45:51 — 5:4. Лемье — 3 (мен., Хауден, Шей), 48:40 — 5:5. Труба — 3 (Стром), 52:10 — 5:6Вратари: Прайс (57:38) — ГеоргиевШтраф: 6 — 10Броски: 43 (18+14+11) — 34 (12+13+9)

    «Монреаль» — «Рейнджерс» 5:6

    «Колорадо» — «Торонто» 3:5

    Гол Ничушкина не помог «Колорадо» избежать поражения в матче с «Торонто». Хозяева проиграли со счетом 3:5. Команда россиянина шестая в Западной конференции.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Колорадо» — «Торонто» — 3:5 (1:4, 1:0, 1:1)
    Голы: Маккиннон — 14 (Джонсон, Кадри), 0:31 — 1:0. Шор — 2 (Энгвалль, Холл), 9:49 — 1:1. Мэттьюс — 16 (Бэрри, Дермотт), 10:56 — 1:2. Бэрри — 2 (бол., Нюландер, Мэттьюс), 13:22 — 1:3. Капанен — 7 (Спецца, Маззин), 17:36 — 1:4. Бураковски — 11 (бол., Донской, Кадри), 30:21 — 2:4. Ничушкин — 1 (Коул), 46:54 — 3:4. Хаймэн — 2 (п.в.), 59:59 — 3:5Вратари: Грубауэр (Францоуз, 20:00, 57:11) — АндерсенШтраф: 4 — 6Броски: 37 (8+13+16) — 28 (15+3+10)

    «Колорадо» — «Торонто» 3:5
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