НХЛ назвала звезд недели

НХЛ на своем официальном сайте назвала лучших игроков прошедшей недели.

Первой звездой недели признан капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид. В трех матчах канадец забросил три шайбы и отдал семь результативных передач. В матче с «Колорадо» (6:2) Макдэвид оформил шестой в карьере хет-трик в НХЛ.

Второй звездой стал форвард «Колорадо» Натан Маккиннон. На счету 24-летнего канадца четыре шайбы и три голевые передачи в трех матчах. В матче с «Виннипег» (4:0) хоккеист набрал четыре (2+2) очка.

Третья звезда недели — защитник Кит Яндл из «Флориды». Он набрал восемь (1+7) очков в трех матчах прошедшей недели. 0