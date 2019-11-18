НХЛ. Шесть шайб «Вегаса», шат-аут Флери и успех «Чикаго»

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В понедельник, 18 ноября, в регулярном чемпионате НХЛ прошли очередные два матча.

«Вегас» — «Калгари» 6:0

«Вегас Голден Найтс» одержал победу над «Калгари Флэймз» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.

Встреча, которая прошла в Парадайсе, завершилась со счетом 6:0 (1:0, 1:0, 4:0).

Дубль оформил Уильям Карлссон (11 и 58 минуты), также шайбы забросили Пол Штясны (30), Макс Пачиоретти (49), Коди Икин (55) и Марк Стоун (56).

Голкипер «Вегаса» Марк-Андре Флери оформил шат-аут, отразив 34 броска.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Вегас» — «Калгари» — 6:0 (1:0, 1:0, 4:0) Голы: Карлссон — 7 (Смит, Шмидт), 10:44 — 1:0. Штястны — 6 (Шмидт, Теодор), 29:39 — 2:0. Пачоретти — 8 (Карлссон, Шмидт), 48:13 — 3:0. Икин — 1 (Маршессо), 54:25 — 4:0. Стоун — 9 (бол., Пачоретти), 55:09 — 5:0. Карлссон — 8 (Макнэбб, Шмидт), 57:28 — 6:0Вратари: Флери — ТэлботШтраф: 12 — 14Броски: 37 (11+13+13) — 34 (13+12+9)

«Вегас» занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции (23 очка), а «Калгари» — девятое (23 очка).

«Вегас» — «Калгари» 6:0

«Чикаго» — «Баффало» 4:1

«Чикаго Блэкхоукс» на домашней арене нанес поражение «Баффало Сэйбрз» со счетом 4:1 (1:0, 1:0, 2:1).

Дублем у победителей отметился Кирби Дак (16 и 33), по шайбе забросили Патрик Кейн (44) и Джонатан Тэйвз (49).

В составе гостей отличился Джек Айкел (50).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Чикаго» — «Баффало» — 4:1 (1:0, 1:0, 2:1) Голы: Дак — 4 (Кубалик, Шоу), 15:43 — 1:0. Дак — 5 (Смит, Мяяття), 32:32 — 2:0. Кейн — 11 (бол.), 43:42 — 3:0. Тэйвз — 4 (Саад, Сибрук), 48:57 — 4:0. Айкел — 13, 49:39 — 4:1Вратари: Кроуфорд — ХаттонШтраф: 13 — 15Броски: 27 (10+10+7) — 34 (13+11+10)

«Чикаго» занимает десятое место в Западной конференции (22 очка). «Баффало» — девятый на Востоке (23 очка).