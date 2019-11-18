НХЛ. Шесть шайб «Вегаса», шат-аут Флери и успех «Чикаго»

«Вегас» — «Калгари» 6:0
«Вегас Голден Найтс» одержал победу над «Калгари Флэймз» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.
Встреча, которая прошла в Парадайсе, завершилась со счетом 6:0 (1:0, 1:0, 4:0).
Дубль оформил Уильям Карлссон (11 и 58 минуты), также шайбы забросили Пол Штясны (30), Макс Пачиоретти (49), Коди Икин (55) и Марк Стоун (56).
Голкипер «Вегаса» Марк-Андре Флери оформил шат-аут, отразив 34 броска.
«Вегас» занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции (23 очка), а «Калгари» — девятое (23 очка).
«Чикаго» — «Баффало» 4:1
«Чикаго Блэкхоукс» на домашней арене нанес поражение «Баффало Сэйбрз» со счетом 4:1 (1:0, 1:0, 2:1).
Дублем у победителей отметился Кирби Дак (16 и 33), по шайбе забросили Патрик Кейн (44) и Джонатан Тэйвз (49).
В составе гостей отличился Джек Айкел (50).
«Чикаго» занимает десятое место в Западной конференции (22 очка). «Баффало» — девятый на Востоке (23 очка).