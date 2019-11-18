Московское «Динамо» на выезде обыграло «Нефтехимик»

на своем льду проиграл московскомув матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 4:6 (1:2, 0:3, 3:1).

В составе победителей дубль сделали Дмитрий Яшкин и Игорь Полыгалов. Также шайбы забрасывали Андрей Алексеев и Юусо Хиетанен. У хозяев голами отметились Ильдар Шиксатдаров, Якоб Берглунд, Райан Мерфи и Максим Грошев.

«Нефтехимик» проиграл третий матч подряд после рекордной 10-матчевой серии побед. «Динамо» выиграло третий матч подряд.

«Динамо» набрало 37 очков и на данный момент занимает третье место в Западной конференции. У «Нефтехимика» 33 очка и шестое место на Востоке.

20 ноября московский клуб проведет матч в Риге с местным «Динамо», а «волки» 22-го числа примут в Нижнекамске «Куньлунь».