Московское «Динамо» на выезде обыграло «Нефтехимик»

Фрагмент матча
ХК «Динамо»
В составе победителей дубль сделали Дмитрий Яшкин и Игорь Полыгалов. Также шайбы забрасывали Андрей Алексеев и Юусо Хиетанен. У хозяев голами отметились Ильдар Шиксатдаров, Якоб Берглунд, Райан Мерфи и Максим Грошев.
«Нефтехимик» проиграл третий матч подряд после рекордной 10-матчевой серии побед. «Динамо» выиграло третий матч подряд.
«Динамо» набрало 37 очков и на данный момент занимает третье место в Западной конференции. У «Нефтехимика» 33 очка и шестое место на Востоке.
20 ноября московский клуб проведет матч в Риге с местным «Динамо», а «волки» 22-го числа примут в Нижнекамске «Куньлунь».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Динамо» (Москва) — 4:6 (1:2, 0:3, 3:1)
Голы: Полыгалов (Петерссон, Индрашис), 06:56 — 0:1; Яшкин (Волков, Тарасов), 09:25 — 0:2; Шиксатдаров (Куликов), 16:38 — 1:2; Яшкин (Хиетанен, Чайковски, бол), 35:47 — 1:3; Алексеев, 36:43 — 1:4; Полыгалов (Яшкин, Шипачев, мен), 38:03 — 1:6; Хиетанен (Шипачев, бол), 42:12 — 1:6; Берглунд (Энлунд), 57:03 — 2:6; Мерфи (Берглунд), — 3:6; Грошев (Шарипзянов), 59:53 — 4:6