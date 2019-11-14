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    «Спартак» проиграл рижскому «Динамо»

    Хоккей КХЛ Динамо Рига Спартак Прогнозы на КХЛ
    Рижское «Динамо» одержало домашнюю победу над «Спартаком» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Динамо» Рига
    «Динамо» Рига

    В составе победителей отличились Нериюс Алишаускас, Никита Сетдиков и Андрис Джериньш.

    Единственную шайбу красно-белых забросил Максим Гончаров.

    Рижский клуб прервал серию из пяти поражений, а «Спартак» проиграл 14-й поединок в сезоне.

    В следующем матче 16 ноября «Спартак» сыграет с «Нефтехимиком», а «Динамо» 15 ноября встретится с «Витязем».

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Динамо» (Рига) — «Спартак» (Москва) — 3:1 (1:0, 0:0, 2:1)
    Голы: Алишаускас — 4 (Липсбергс, Джериньш), 5:30 — 1:0. Гончаров — 3 (Даугавиньш), 51:49 — 1:1. Сетдиков — 1 (Джериньш, Мейя), 56:36 — 2:1. Джериньш — 1 (п.в., Липсбергс, Редлихс), 59:36 — 3:1Вратари: Салак — Гудачек (59:08 — 59:36)Броски: 21 (6+10+5) — 27 (7+9+11)Штраф: 8 — 14
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