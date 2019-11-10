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    Финляндия обыграла Швецию на Кубке Карьяла

    Хоккей Кубок Карьяла Евротур Сборная Финляндии Сборная Швеции
    Сборная Финляндии обыграла команду Швеции (2:1) в заключительном матче Кубка Карьяла.

    Сборная Финляндии
    Сборная Финляндии

    Финны открыли счет уже на четвертой минуте — точный бросок исполнил Микко Лехтонен. Во втором периоде Миро Аалтонен увеличил преимущество хозяев этапа.

    Через 6 минут шведы сумели отквитать одну шайбу — отличился Олле Альсинг.

    По итогам трех матчей Финляндия с 7 очками заняла вторую позицию, уступив чехам. Сборная России с 2 очками расположилась на третьем месте.

    Замыкает турнирную таблицу Швеция, у которой 3 поражения и 1 набранное очко.

    Еврохоккейтур. Кубок Карьяла
    Финляндия — Швеция — 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)
    Голы: Лехтонен — 1 (Хаапала, Хиетанен), 3:46 — 1:0. Аалтонен — 2 (бол., Турунен, Хаапала), 25:24 — 2:0. Алсинг — 1 (Бертильссон, Хендемарк), 31:53 — 2:1Вратари: Сятери — Рейдеборн (57:17)Броски: 23 (14+4+5) — 41 (8+22+11)Штраф: 6 — 6
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