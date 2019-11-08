НХЛ лишила Бучневича гола

внесла изменения в протокол матча регулярного чемпионата(2:4).

В начале третьего периода нападающий «синерубашечников» Павел Бучневич стал автором эффектного гола. Россиянин обокрал соперника в чужой зоне, сместился с фланга в центр, обыграл вратаря и отправил шайбу в пустые ворота.

Однако лига внесла изменения в статистику встречи, переписав шайбу на форварда Филипа Хитила. Бучневич получил один балл за результативную передачу.

Нападающий Артемий Панарин отметился голом в первом периоде. 28-летний хоккеист забросил шайбу на 20-й минуте встречи. Таким образом, форвард продлил свою результативную серию до семи матчей. 0