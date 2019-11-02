НХЛ. Рекордное очко Овечкина, шайба Свечникова и 38 сэйвов Худобина

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Тампа-Бэй» 5:2

«Нью-Йорк Айлендерс» на своем льду победил «Тампа-Бэй» со счетом 5:2 (0:0, 2:1, 3:1).

В составе победителей голами отметились Мэтью Барзал, Райан Пулок, Джош Бейли, Андерс Ли и Дерик Брассар, набравший в матче 3 (1+2) очка.

За «Тампу» забивали Янни Гурд и Райан Макдона. Российские игроки «молний» Никита Кучеров, Александр Волков и Михаил Сергачев очков не набрали. Голкипер Андрей Василевский отразил 21 бросок из 25.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Айлендерс» — «Тампа-Бэй» — 5:2 (0:0, 2:1, 3:1) Голы: Барзал — 6 (Ледди), 24:58 — 1:0. Гурд — 2 (Шаттенкирк), 27:49 — 1:1. Пулок — 2 (Брассар, Бовилье), 31:33 — 2:1. Бэйли — 5 (Барзал, Ли), 52:41 — 3:1. Ли — 5 (Бойчак), 54:27 — 4:1. Макдона — 1 (Стэмкос, Палат), 58:03 — 4:2. Брассар — 4 (п.в., Ли, Бэйли), 59:24 — 5:2Вратари: Грайсс — Василевский (57:08 — 58:03, 58:22 — 59:24)Штраф: 11-11Броски: 26 (5+13+8) — 35 (5+16+14)

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Тампа-Бэй» 5:2

«Вашингтон» — «Баффало» 6:1

«Вашингтон» на своем льду обыграл «Баффало» со счетом 6:1 (4:0, 1:1, 1:0).

Капитан хозяев Александр Овечкин записал на свое имя результативную передачу. Российский форвард в 15 матчах набрал 19 (11+8) очков.

Таким образом, Овечкин вышел на чистое 41-е место в истории НХЛ по набранным очкам. В активе нападающего 1230 (669+561) очков. По данному показателю Александр обошел члена Зала славы НХЛ канадца Норма Ульмана.

«Вашингтон» победил в третьем матче подряд, команда лидирует в Восточной конференции. «Баффало» находится на третьей строчке.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Вашингтон» — «Баффало» — 6:1 (4:0, 1:1, 1:0) Голы: Врана — 5 (Уилсон), 6:17 — 1:0. Стивенсон — 2 (Бойд, Лейпсик), 6:59 — 2:0. Врана — 6 (Кемпны, Уилсон), 9:29 — 3:0. Лейпсик — 1 (Бойд, Гудас), 10:44 — 4:0. Йокихарью — 1 (Далин, Родригес), 30:40 — 4:1. Уилсон — 5 (Кемпны), 36:53 — 5:1. Оши — 8 (Кемпны, Овечкин), 53:43 — 6:1Вратари: Холтби — УлльмаркШтраф: 4-2Броски: 34 (11+8+15) — 30 (16+9+5)

«Вашингтон» — «Баффало» 6:1

«Нью-Джерси» — «Филадельфия» 3:4 Б

«Нью-Джерси» на своем льду по буллитам проиграл «Филадельфии» — 3:4 Б (1:1, 1:1, 1:1, 0:0, 0:1).

В основное время у «летчиков» отличились Оскар Линдблом, Шон Кутюрье и Джоэль Фараби. За «дьяволов» голы забили Уэйн Симмондс, Сами Ватанен и Тейлор Холл. Единственный и победный буллит реализовал Шон Кутюрье.

Защитник «Флайерз» Иван Проворов отдал голевую передачу и закончил матч с показателем полезности «+1».

НХЛ. Регулярный чемпионат «Нью-Джерси» — «Филадельфия» — 3:4 Б (1:1, 1:1, 1:1, 0:0, 0:1) Голы: Симмондс — 1 (бол., Хьюз, Палмиери), 6:24 — 1:0. Линдблум — 7 (Кутюрье, Конекны), 10:39 — 1:1. Кутюрье — 3 (Линдблум), 27:26 — 1:2. Ватанен — 4 (бол., Хишир, Холл), 34:28 — 2:2. Холл — 2 (Грин, Палмиери), 49:58 — 3:2. Фэраби — 1 (Раффль, Проворов), 51:29 — 3:3Победный буллит: КутюрьеВратари: Блэквуд — ХартШтраф: 21-13Броски: 26 (6+7+11+2) — 31 (10+9+8+4)

«Нью-Джерси» — «Филадельфия» 3:4 Б

«Каролина» — «Детройт» 7:3

«Каролина» разгромила дома «Детройт» со счетом 7:3 (1:1, 4:2, 2:0).

В составе победителей дубль и результативную передачу на свой счет записал Себастьян Ахо, защитники Даги Хэмилтон и Джейккоб Славин оформили по ассистентскому хет-трику.

Россиянин Андрей Свечников записал на свое имя гол и результативную передачу. Он признан третьей звездой встречи. 19-летний форвард в 12 матчах набрал 14 (6+8) очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Каролина» — «Детройт» — 7:3 (1:1, 4:2, 2:0) Голы: Свечников — 6 (Славин, Хэмилтон), 7:15 — 1:0. Манта — 8 (Атанасиу, Хиккеттс), 16:52 — 1:1. Ахо — 4 (Фегеле, Славин), 20:27 — 2:1. Нидеррайтер — 2 (бол., Ахо, Гардинер), 21:48 — 3:1. Манта — 9 (бол., Атанасиу, Филппула), 28:02 — 3:2. Нечас — 3 (Дзингел, ван Римсдайк), 28:28 — 4:2. Ахо — 5 (Свечников, Хэмилтон), 31:03 — 5:2. Бертуцци — 6 (Ларкин, Немет), 36:12 — 5:3. Макгинн — 1 (мен., Хэмилтон), 41:49 — 6:3. Терявяйнен — 3 (п.в., Славин), 56:38 — 7:3Вратари: Мразек — Ховард (Бернье, 31:01, 55:41 — 56:38)Штраф: 12-8Броски: 34 (9+19+6) — 32 (10+13+9)

«Сент-Луис» — «Коламбус» 4:3 ОТ

«Сент-Луис» на своем льду обыграл «Коламбус» — 4:3 ОТ (1:1, 2:2, 0:0, 1:0). Победную шайбу на 8-й секунде овертайма забросил Дэвид Перрон.

В составе «блюзменов» Иван Барбашев стал автором результативной передачи. Российский форвард в 14 матчах набрал 3 (0+3) очка.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Сент-Луис» — «Коламбус» — 4:3 ОТ (1:1, 2:2, 0:0, 1:0) Голы: Томас — 2 (Бозак, Сэнфорд), 14:05 — 1:0. Дюбуа — 6 (Нюквист, Аткинсон), 19:54 — 1:1. Милано — 3 (Бьоркстранд, Харрингтон), 25:41 — 1:2. Бьоркстранд — 3 (бол., Дюбуа, Веннберг), 30:36 — 1:3. Шенн — 10 (бол., Перрон, Шворц), 32:07 — 2:3. Сундквист — 3 (Барбашев, Макичерн), 32:33 — 3:3. Перрон — 7 (бол., Пьетранджело, О`Райлли), 60:08 — 4:3Вратари: Биннингтон — МерзликинсШтраф: 6-8Броски: 27 (8+9+9+1) — 30 (11+11+8+0)

«Сент-Луис» — «Коламбус» 4:3 ОТ

«Колорадо» — «Даллас» 1:2

«Даллас» на выезде переиграл «Колорадо» со счетом 2:1 (1:0, 1:1, 0:0).

Российский вратарь «Старз» Антон Худобин отразил 38 из 39 бросков по своим воротам. Его одноклубник и соотечественник Денис Гурьянов отметился голевой передачей.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Колорадо» — «Даллас» — 1:2 (0:1, 1:1, 0:0) Голы: Хинтс — 8 (Гурьянов, Павелски), 18:06 — 0:1. Хинтс — 9 (мен., Янмарк), 25:39 — 0:2. Маккиннон — 8 (бол., Макар, Кадри), 29:54 — 1:2Вратари: Грубауэр (58:23) — ХудобинШтраф: 6-12Броски: 39 (11+17+11) — 29 (13+8+8)

«Колорадо» — «Даллас» 1:2

«Анахайм» — «Ванкувер» 2:1 ОТ

«Анахайм» на своем льду по итогам овертайма обыграл «Ванкувер» со счетом 2:1 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 1:0). Победную шайбу в овертайме забросил Райан Гецлаф.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Анахайм» — «Ванкувер» — 2:1 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 1:0) Голы: Сильверберг — 7 (мен., Ракелль, Хольцер), 13:28 — 1:0. Годетт — 1 (Саттер, Пирсон), 53:42 — 1:1. Гецлаф — 7 (Терри, Гибсон), 62:30 — 2:1Вратари: Гибсон — МаркстремШтраф: 12-10Броски: 29 (5+13+8+3) — 40 (19+14+5+2)

«Сан-Хосе» — «Виннипег» 2:3

«Виннипег» в гостевом матче вырвал победу у «Сан-Хосе» — 3:2 (1:0, 1:1, 1:1). У «Джетс» отличились Габриэль Бурк, Блэйк Уилер и Николай Элерс. У «Шаркс» голы забили Баркли Гудроу и Томаш Гертл.