НХЛ. Четыре очка Овечкина, хет-трик Радулова и дубль Свечникова

Фрибет для всех

«Питтсбург» — «Филадельфия» 7:1

«Питтсбург» разгромил «Филадельфию» в домашнем матче со 7:1 (4:0, 2:0, 1:1).

По три балла в составе победителей набрали: Сидни Кросби (1+2), Доминик Кагун (1+2) и Доминик Симон (1+2). Голкипер «Пингвинз» Мэтт Мюррей отразил 29 бросков из 30. Единственную шайбу у «Филадельфии» забросил Оскар Линдблом.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Питтсбург» — «Филадельфия» — 7:1 (4:0, 2:0, 1:1) Голы: Шульц — 1 (Кахун), 5:57 — 1:0. Маккэн — 4 (Кахун, Раст), 8:13 — 2:0. Симон — 2 (Кросби), 8:46 — 3:0. Кросби — 5 (Симон, Летанг), 14:02 — 4:0. Гюнтцель — 7 (Кросби, Симон), 36:40 — 5:0. Астон-Ризе — 3 (Дж. Джонсон, Танев), 37:00 — 6:0. Линдблум — 6 (Кутюрье, Гостисбеер), 41:57 — 6:1. Кахун — 2 (Хернквист, Бьюгстад), 59:53 — 7:1Вратари: Мюррей — Эллиотт (Харт, 40:00)Штраф: 10-8Броски: 37 (16+12+9) — 30 (6+15+9)

«Питтсбург» — «Филадельфия» 7:1

«Каролина» — «Калгари» 2:1

«Каролина» на своем льду обыграла «Калгари» со счетом 2:1 (0:1, 0:0, 2:0).

В составе «Харрикейнз» дубль оформил Андрей Свечников. Нападающий признан первой звездой матча. Российский форвард в 12 матчах набрал 12 (5+7) очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Каролина» — «Калгари» — 2:1 (0:1, 0:0, 2:0) Голы: Линдхольм — 8 (Годро, Хэмоник), 13:04 — 0:1. Свечников — 4 (Валлмарк), 49:13 — 1:1. Свечников — 5 (бол., Хэмилтон, Терявяйнен), 52:35 — 2:1Вратари: Мразек — Риттих (58:38)Штраф: 6-6Броски: 28 (11+7+10) — 29 (12+13+4)

«Каролина» — «Калгари» 2:1

«Бостон» — «Сан-Хосе» 5:1

«Бостон» на своем льду крупно обыграл «Сан-Хосе» — 5:1 (2:0, 3:1, 0:0). Для «Брюинз» эта победа стала четвертой кряду.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Бостон» — «Сан-Хосе» — 5:1 (2:0, 3:1, 0:0) Голы: Пастрняк — 12 (бол., Бержерон), 7:49 — 1:0. Крейчи — 1 (бол., Краг, Маршан), 17:51 — 2:0. Бернс — 3 (бол., Э. Карлссон, Хертл), 21:31 — 2:1. Койл — 2 (Крейчи, Хейнен), 25:21 — 3:1. Вагнер — 1 (Бэкес), 28:31 — 4:1. Карло — 2 (Вагнер, Хара), 36:50 — 5:1Вратари: Раск — ДжонсШтраф: 47-59Броски: 41 (16+18+7) — 17 (6+6+5)

«Бостон» — «Сан-Хосе» 5:1

«Торонто» — «Вашингтон» 3:4 ОТ

«Торонто» на своем льду по итогам овертайма уступил «Вашингтону» — 3:4 ОТ (1:1, 1:1, 1:1, 0:1).

Главным героем встречи стал капитан «Вашингтона» Александр Овечкин. Он набрал 4 (2+2) очка, забросив в том числе победную шайбу в овертайме. Дубль в составе победителей оформил защитник Джон Карлсон, а Никлас Бэкстрем оформил ассистентский хет-трик.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Торонто» — «Вашингтон» — 3:4 ОТ (1:1, 1:1, 1:1, 0:1) Голы: Юнссон — 4 (Мэттьюс), 0:40 — 1:0. Карлсон — 6 (Овечкин, Бэкстрем), 10:47 — 1:1. Карлсон — 7 (бол., Овечкин, Бэкстрем), 27:59 — 1:2. Мэттьюс — 10 (Бэрри, Райлли), 39:27 — 2:2. Мэттьюс — 11 (бол., Нюландер, Марнер), 41:46 — 3:2. Овечкин — 10 (Оши, Бэкстрем), 44:10 — 3:3. Овечкин — 11 (бол., Орлов, Врана), 64:00 — 3:4Вратари: Андерсен — ХолтбиШтраф: 16-18Броски: 30 (7+10+13+0) — 34 (7+8+13+6)

«Торонто» — «Вашингтон» 3:4 ОТ

«Детройт» — «Эдмонтон» 3:1

«Детройт» дома выиграл у «Эдмонтона» со счетом 3:1 (2:0, 0:0, 1:1). «Ред Уингз» прервали восьмиматчевую серию поражений. «Ойлерз» проиграли вторую встречу кряду.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Детройт» — «Эдмонтон» — 3:1 (2:0, 0:0, 1:1) Голы: Ларкин — 4 (бол., Хирозе, Бертуцци), 7:41 — 1:0. Немет — 1 (Филппула, Боуи), 8:33 — 2:0. Драйзайтль — 10 (Макдэвид), 52:48 — 2:1. Гронек — 3 (мен., п.в., Ларкин), 59:18 — 3:1Вратари: Ховард — Коскинен (58:07 — 59:18)Штраф: 8-8Броски: 28 (13+10+5) — 32 (6+9+17)

«Детройт» — «Эдмонтон» 3:1

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Тампа-Бэй» 4:1

«Нью-Йорк Рейнджерс» добыл волевую победу над «Тампа-Бэй» в домашнем матче со счетом 4:1 (0:1, 1:0, 3:0).

В составе победителей по результативной передаче сделали форварды Артемий Панарин и Павел Бучневич. Голкипер Александр Георгиев отразил 29 бросков из 30.

Единственный гол у «молний» забил Никита Кучеров. Российский форвард в 11 матчах набрал 11 (4+7) очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Рейнджерс» — «Тампа-Бэй» — 4:1 (0:1, 1:0, 3:0) Голы: Кучеров — 4 (Пойнт, Стэмкос), 15:44 — 0:1. Какко — 2 (бол., Стром, Панарин), 29:37 — 1:1. Хитил — 1 (Бучневич), 52:46 — 2:1. Фокс — 1 (Крайдер, Линдгрен), 57:24 — 3:1. Стром — 3 (п.в.), 59:14 — 4:1Вратари: Георгиев — Василевский (58:35 — 59:14)Штраф: 9-13Броски: 42 (14+14+14) — 30 (11+11+8)

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Тампа-Бэй» 4:1

«Нэшвилл» — «Чикаго» 3:0

«Нэшвилл» дома всухую победил «Чикаго» со счетом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0).

Хет-трик на свой счет записал Ник Бонино, Рокко Гримальди отдал 3 результативные передачи. Голкипер Пекка Ринне отразил все 20 бросков, оформив шатаут.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Нэшвилл» — «Чикаго» — 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) Голы: Бонино — 4 (Гримальди, Смит), 17:56 — 1:0. Бонино — 5 (Гримальди, Фаббро), 29:03 — 2:0. Бонино — 6 (Гримальди, Смит), 43:40 — 3:0Вратари: Ринне — ЛенерШтраф: 6-10Броски: 51 (19+21+11) — 20 (6+8+6)

«Нэшвилл» — «Чикаго» 3:0

«Даллас» — «Миннесота» 6:3

«Даллас» на своем льду обыграл «Миннесоту» со счетом 6:3 (0:2, 1:1, 5:0). Отметим, что «Даллас» к середине второго периода проигрывал 0:3.

Самым результативным игроком матча стал российский форвард «Далласа» Александр Радулов — на его счету хет-трик и результативная передача (4 очка).

По 3 очка заработали Джо Павелски (1+2) и Тайлер Сегин (1+2). У проигравших по 2 очка в активе Джейсона Цукера (1+1) и Эрика Стаала (1+1).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Даллас» — «Миннесота» — 6:3 (0:2, 1:1, 5:0) Голы: Зукер — 4 (Стаал), 2:50 — 0:1. Стаал — 4 (бол., Цуккарелло, Хант), 17:54 — 0:2. Сутер — 2 (бол., Сперджен, Зукер), 34:26 — 0:3. Радулов — 2 (Федун, Сегин), 39:12 — 1:3. Хинтс — 7 (бол., Радулов, Павелски), 44:09 — 2:3. Павелски — 3 (Хейсканен), 49:36 — 3:3. Радулов — 3 (Хейсканен, Олексяк), 51:31 — 4:3. Сегин — 3 (Бенн), 58:20 — 5:3. Радулов — 4 (п.в., Павелски, Сегин), 59:30 — 6:3Вратари: Бишоп (Худобин, 20:00) — Стэлок (58:45 — 59:30)Штраф: 10-10Броски: 37 (9+10+18) — 22 (10+6+6)

«Даллас» — «Миннесота» 6:3

«Анахайм» — «Виннипег» 7:4

«Анахайм» на своем льду крупно обыграл «Виннипег» со счетом 7:4 (1:2, 4:1, 2:1).