Кузнецов стал второй звездой дня в НХЛ

назвала на своём официальном сайте трех лучших спортсменов прошедшего игрового дня.

Первой звездой признан голкипер «Баффало Сэйбрз» Линус Улльмарк, отразивший 41 бросок и оформивший шат-аут в матче с «Детройт Ред Уингз» (2:0).

Второй звездой назван нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов. В матче с «Ванкувер Кэнакс» (6:5 Б) российский форвард забросил две шайбы и способствовал тому, что команде удалось отыграть дефицит в четыре гола и одержать итоговую победу в серии буллитов.

Замкнул тройку лучших игроков форвард «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон. Во встрече с «Вегас Голден Найтс» (6:1) канадский нападающий записал на свой счет две результативные передачи. 0