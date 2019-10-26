ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Евгений КузнецовНХЛ. Камбэк Вашингтона, дубль Кузнецова, гол и ассист Михеева
  • 10:56
    • Виллиан планирует остаться в «Челси»
  • 10:40
    • «Барселона» начала работу по трансферу Лаутаро Мартинеса
  • 10:22
    • Кузнецов стал второй звездой дня в НХЛ
  • 10:14
    • Самсонов стал лучшим игроком «Вашингтона» в матче с «Вангувером»
  • 09:58
    • Ван дер Варт стал чемпионом девятого дивизиона Дании
    Все новости спорта

    Кузнецов стал второй звездой дня в НХЛ

    Хоккей НХЛ Вашингтон Кэпиталз Баффало Сэйбрз Колорадо Эвеланш Прогнозы на НХЛ
    Национальная хоккейная лига назвала на своём официальном сайте трех лучших спортсменов прошедшего игрового дня.

    Евгений Кузнецов
    Евгений Кузнецов

    Первой звездой признан голкипер «Баффало Сэйбрз» Линус Улльмарк, отразивший 41 бросок и оформивший шат-аут в матче с «Детройт Ред Уингз» (2:0).

    Второй звездой назван нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов. В матче с «Ванкувер Кэнакс» (6:5 Б) российский форвард забросил две шайбы и способствовал тому, что команде удалось отыграть дефицит в четыре гола и одержать итоговую победу в серии буллитов.

    Замкнул тройку лучших игроков форвард «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон. Во встрече с «Вегас Голден Найтс» (6:1) канадский нападающий записал на свой счет две результативные передачи. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Знарок опять победил в Питере. СКА не помогли новички
  • 21/10/2019 в 12:55
    •
  • Прогноз
  • «Даллас» — «Питтсбург»
  • 1.62
  • Завтра в 03:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Уфа» одержать первую выездную победу в сезоне?
  • «Тамбов» — «Уфа». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • «Сити» не будет напрягаться в матче с «Астон Виллой»
  • «Манчестер Сити» — «Астон Вилла». Прогноз и ставки
  • 1.65
    •
  • «Ювентус» не испытает проблем в Лечче
  • «Лечче» — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 1.72
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Играть20 000 рублей для новичков Играть1000 рублей за регистрацию ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Валерий Карпин Футбол РПЛ. Ничья «Рубина» и «Урала», «Ростов» примет «Сочи»Результаты матчей 14-го тура чемпионата России по футболу Вчера в 21:340
  • 09:14
    • Итудис: У нас собраны игроки с сильным характером
  • 08:56
    • Первая победа «Лейкерс», трипл-даблы Йокича и Дончича
  • 23:52
    • «Лестер» отгрузил в ворота «Саутгемптона» девять голов
    «Трабзонспор» — «Краснодар» Футбол Первая европобеда тура. «Краснодар» еще пободаетсяРеакция спортивных СМИ на первую победу «Краснодара» в Лиге Европы Вчера в 01:550
  • Экспресс дня

  • Устроит ли «Ман Сити» очередной разгром сопернику?
  • 3.22
    •
  • 08:42
    • Луческу: Ракицкий сделал правильный выбор, когда перешел в «Зенит»
  • 00:11
    • Циципас — последний полуфиналист турнира в Базеле
  • 00:03
    • «Вильярреал» набрал три очка в матче с «Алавесом»
    ЦСКА — «Ференцварош» Футбол Синдром второго тайма. ЦСКА почти попрощался с евровеснойДомашнее поражение ЦСКА от «Ференцвароша» — в нашем обзоре прессы Вчера в 01:140
  • 23:38
    • Результативная передача Головина помогла «Монако» обыграть «Нант»
  • 22:57
    • ЦСКА разгромил «Альбу» в Евролиге
  • 21:41
    • Роналду пропустит матч с «Лечче»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурЧМ-2019
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие