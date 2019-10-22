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    НХЛ. Три очка Тарасенко, шайба Наместникова, передачи Проворова и Воробьева

    Результаты матчей регулярного чемпионата НХЛ 22 октября

    Хоккей НХЛ Даллас Старз Оттава Сенаторз Колорадо Эвеланш Сент-Луис Блюз Торонто Мэйпл Лифс Коламбус Блю Джекетс Вегас Голден Найтс Филадельфия Флайерз Прогнозы на НХЛ
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    Владимир Тарасенко
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    «Филадельфия» — «Вегас» 6:2

    «Филадельфия» в домашнем матче разгромила «Вегас» со счетом 6:2 (1:0, 4:0, 1:2). Самым результативным игроком встречи стал форвард четвертого звена «летчиков» Михаэль Раффль, набравший 3 (2+1) очка.

    Российские игроки «Флайерз» Иван Проворов и Михаил Воробьев записали на свой счет по голевой передаче.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Филадельфия» — «Вегас» — 6:2 (1:0, 4:0, 1:2)
    Голы: Конекны — 4 (бол., Линдблум, Гостисбеер), 4:15 — 1:0. Хэйс — 2 (Лотон, Ворачек), 26:12 — 2:0. Раффль — 2 (Проворов, Воробьев), 26:56 — 3:0. Нисканен — 2 (бол., Кутюрье, Конекны), 34:24 — 4:0. Линдблум — 4 (Раффль, Санхейм), 35:19 — 5:0. Маршессо — 2 (бол., Стоун, Карлссон), 43:15 — 5:1. Смит — 7 (Холден, Меррилл), 53:30 — 5:2. Раффль — 3 (Стюарт), 55:38 — 6:2Вратари: Эллиотт — ДанскШтраф: 10-10Броски: 37 (15+13+9) — 35 (7+18+10)

    «Филадельфия» — «Вегас» 6:2

    «Торонто» — «Коламбус» 3:4 ОТ

    «Торонто» на своем льду в овертайме уступил «Коламбусу» — 3:4 ОТ (2:2, 1:0, 0:1, 0:1).

    Автором победной шайбы стал Густав Нюквист. Еще по голу за «Блю Джекетс» забили Райли Нэш, Пьер-Люк Дюбуа и Александер Веннберг. У «Мэйпл Лифс» заброшенными шайбами отметились Каспери Капанен, Остон Мэттьюс и Вильям Нюландер.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Торонто» — «Коламбус» — 3:4 ОТ (2:2, 1:0, 0:1, 0:1)
    Голы: Нэш — 1 (мен., Фолиньо), 2:31 — 0:1. Дюбуа — 4 (Аткинсон, Фолиньо), 5:52 — 0:2. Капанен — 2 (мен., Марнер, Маззин), 11:25 — 1:2. Мэттьюс — 8 (Юнссон, Маззин), 19:21 — 2:2. Нюландер — 3 (Юнссон, Мэттьюс), 39:43 — 3:2. Веннберг — 2 (бол., Веренски, Джонс), 50:09 — 3:3. Нюквист — 2 (буллит), 61:57 — 3:4Вратари: Андерсен — КорписалоШтраф: 10-4Броски: 31 (13+12+6+0) — 38 (9+15+10+4)

    «Торонто» — «Коламбус» 3:4 ОТ

    «Сент-Луис» — «Колорадо» 3:1

    «Сент-Луис» на своем льду одолел «Колорадо» со счетом 3:1 (1:1, 2:0, 0:0). Самым результативным игроком встречи стал форвард «блюзменов» Владимир Тарасенко, набравший 3 (1+2) балла. Он забил гол и отдал 2 результативные передачи.

    «Сент-Луис» прервал серию из четырех поражений. «Колорадо» потерпел лишь второе поражение в сезоне при семи победах.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сент-Луис» — «Колорадо» — 3:1 (1:1, 2:0, 0:0)
    Голы: Шенн — 6 (бол., Данн, Тарасенко), 10:07 — 1:0. Маккиннон — 5 (бол., Макар, Рантанен), 12:38 — 1:1. Перрон — 5 (Тарасенко, Фольк), 25:07 — 2:1. Тарасенко — 3 (Шворц, Парэйко), 35:06 — 3:1Вратари: Биннингтон (24:53 — 25:07) — Грубауэр (57:58 — 58:13, 59:37 — 59:42)Штраф: 12-12Броски: 25 (9+11+5) — 18 (9+1+8)

    «Сент-Луис» — «Колорадо» 3:1

    «Даллас» — «Оттава» 2:1

    «Даллас» на своем льду обыграл «Оттаву» со счетом 2:1 (1:0, 1:0, 0:1).

    В составе канадского клуба гол забил Владислав Наместников. Российский форвард набрал 6 (4+2) очков в 8 матчах сезона. Голкипер Антон Худобин отразил 19 бросков из 20. Форвард «Далласа» Александр Радулов закончил матч с показателем полезности «0». Денис Гурьянов результативными действиями не отличился.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Даллас» — «Оттава» — 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)
    Голы: Факса — 2 (Федун, Янмарк), 18:58 — 1:0. Павелски — 2 (бол., Бенн, Сегин), 30:44 — 2:0. Наместников — 4 (К. Браун, Шабо), 58:47 — 2:1Вратари: Худобин — Нильссон (56:59 — 58:23, 58:42 — 58:47, 59:03 — 59:05, 59:23)Штраф: 4-10Броски: 43 (17+11+15) — 20 (10+3+7)

    «Даллас» — «Оттава» 2:1
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